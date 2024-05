Jokićeva jedna rečenica o reprezentaciji! Bolan poraz Denvera, pa poruka pred Olimpijske igre!

Srpski košarkaš oglasio se povodom Olimpijskih igara u Parizu.

Najbolji igrač NBA lige završio je sezonu već u polufinalu Zapadne konferencije - ekipa Denver Nagetsa nije uspjela da odbrani titulu u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, a poraz od Minesote u sedmoj utakmici znači i kraj sezone za Nikolu Jokića. Mnogi su se odmah nakon toga zapitali da li to znači da će srpski as imati dovoljno vremena da se oporavi za Olimpijske igre u Parizu, a i on je morao da misli o tome!