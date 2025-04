Milutin Aleksić otvoreno o Crvenoj zvezdi: "Nedovića stigle godine, a Dobrića neću da branim"!

Bivši košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić o Nedoviću, Jagu i Dobriću.

Crvena zvezda u petak od 20 časova u "Beogradskoj areni" igra vjerovatno i najvažniju utakmicu u sezoni. U ovom trenutku ima skor 18-14 kao i još četiri druge ekipe, a pobedom nad Efesom - koji je baš u toj grupi - zacementirala bi svoje mjesto u plej-in, ako ne i plej-ofu.

Možda je Zvezda mogla i ranije da obezbijedi svoju "vizu" za doigravanje, ali bilo je povremeno loših utakmica, kao što je bilo baš i iznenađenja u gostima koja je rijetko ko očekivao. Takve su čak i sezone pojedinih igrača, pa je u emisiji "Indirektno sa Popom i Milanom" baš bivši košarkaš Crvene zvezde i danas analitičar Milutin Aleksić upitan da prokomentariše učinke bekova - Jaga, Dobrića i Nedovića koje je gledalac žestoko kritikovao.

"Nisam saglasan oko kritike igrača. Jaga ću da branim...", rekao je Milutin Aleksić i odmah naišao na negodovanje voditelja Milana Kalinića: "Jedan je od boljih bekap igrača u Zvezdi. Nije doveden kao prvi plejmejker i možda ne možete svi da vidite to do kraja, ima tu promjenu koju unosi u Zvezdi mislim da je doneo dosta pobjeda ove sezone. Mislim da je, prije svega s obzirom na ono što se provlačilo prošle godine oko finansijskog ugovora, da nije opteretio budžet niti je skup igrač i nije zvijezda - donio dosta. Umije da unese vrcavost i to ne umije niti jedan drugi plejmejker".

Svjestan je da je bilo grešaka, ali da je to normalno za igrača takvih karakateristika: "Naravno, neko će reći - Real Madrid, ali je dosta puta i preokrenuo rezultat i uveo je Zvezdu u brže napade. Zato, kategorično tvrdim da je Jago pogođen. Jako se brzo zaboravlja koš Partizanu, trojke sa osam metara... Sve se to zaboravlja, ali to je bekap igrač. Zato je doveden, da nije opteretio ekipu, koliko ja znam, finansijski", naglasio je on.

Šta kaže Aleksić o Nedoviću i Dobriću?

"Što se tiče Dobrića očekivao sam više", odmah ističe Milutin Aleksić i njega ne brani za razliku od Jaga: "Pokazao je šta umije ranije u Zvezdi i reprezentaciji, mi i ne treba da vidimo tu nešto novo, vidjeli smo već, ali nije odigrao tako u kontinuitetu. I sam Sferopulos je navukao skepsu na početku sezone kada mu Dobrić nije igrao, a onda kada je zaigrao u kontinuitetu se zapravo pokazalo zašto mu nije davao šansu. I bio je u pravu".

"Što se tiče Nedovića... Nedovića su stigle godine i ne igra kako se očekuje od publike, ali igra solidnu sezonu", istakao je Aleksić dodavši da mu se ne sviđa što u Evroligi mahom igraju iskusni igrači i nema povjerenja u mlade.

"Stalno se iskusni igrači dovode jer nema strpljenja za mlade. Mislim da će eventualno ove licence i dugogodišnji period igranja u Evroligi dovesti do toga da bude više hrabrosti za mladima, ali i oni gledaju ka Americi, koledži plaćaju da školuju, to je moderan danak u krvi. Ja sutra ne znam da mojoj djeci to ponudi da li bih odolio", dodaje Aleksić i ističe da mu se sviđa kako je Zvezda sada sklopila roster kod Sferopulosa i da može još više.

"Po mom dubokom uvjerenju Zvezda organski raste, što je bolje nego neki instant rezultat. Recimo da je to neko peto-šesto mjesto i da je to skala ispod kog ne smije da se ide, nego ovako", zaključio je.