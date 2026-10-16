Đanmarko Poceko dobio otkaz u Galatasaraju: Ergin Ataman bio samo "varka"

Italijanski trener Đanmarko Poceko platio je ceh loših rezultata.

Izvor: FrĂ�Â©dĂ�Â©ric Chambert / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski trener Đanmarko Poceko, dobio je otkaz u Galatasaraju poslije 10 mjeseci. Turski klub je vezao tri poraza, na domaćoj sceni i u FIBA Ligi šampiona, a neuspjeh protiv Bursaspora bila je "kap koja je prelila čašu".

Galatasaraj je sve potvrdio u zvaničnom saopštenju. "Razišli smo se sa Đanmarkom Pocekom, koji je obavljao funkciju glavnog trenera. Zahvaljujemo Đanmarku Poceku na posvećenosti koju je pokazao tokom svog angažmana i doprinosu koji je dao našem klubu - želimo mu uspjeh u nastavku karijere. Hvala ti na svemu, Đanmarko!", navodi se.

Očekuje se da će novi glavni trener Galatasaraja postati Manučar Markoišvili, nekadašnji igrač ovog kluba, koji je prethodno trenirao ekipu Monaka, iako se proteklih dana proneo glas da bi na klupu turskog tima mogao da se vrati Ergin Ataman.

Galatasaraj je u turskoj Superligi ostvario jednu pobjedu uz dva poraza, dok je sezonu u FIBA Ligi šampiona započeo ubjedljivim porazom na gostovanju protiv Cibone.

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Pogledajte 01:07 Italija - BiH, Ðanmarko Poceko, Eurobasket Izvor: RTS1 Izvor: RTS1

(MONDO)