logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đanmarko Poceko dobio otkaz u Galatasaraju: Ergin Ataman bio samo "varka"

Đanmarko Poceko dobio otkaz u Galatasaraju: Ergin Ataman bio samo "varka"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Italijanski trener Đanmarko Poceko platio je ceh loših rezultata.

djanmarko poceko dobio otkaz u galatasaraju Izvor: FrĂ�Â©dĂ�Â©ric Chambert / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski trener Đanmarko Poceko, dobio je otkaz u Galatasaraju poslije 10 mjeseci. Turski klub je vezao tri poraza, na domaćoj sceni i u FIBA Ligi šampiona, a neuspjeh protiv Bursaspora bila je "kap koja je prelila čašu".

Galatasaraj je sve potvrdio u zvaničnom saopštenju. "Razišli smo se sa Đanmarkom Pocekom, koji je obavljao funkciju glavnog trenera. Zahvaljujemo Đanmarku Poceku na posvećenosti koju je pokazao tokom svog angažmana i doprinosu koji je dao našem klubu - želimo mu uspjeh u nastavku karijere. Hvala ti na svemu, Đanmarko!", navodi se.

Očekuje se da će novi glavni trener Galatasaraja postati Manučar Markoišvili, nekadašnji igrač ovog kluba, koji je prethodno trenirao ekipu Monaka, iako se proteklih dana proneo glas da bi na klupu turskog tima mogao da se vrati Ergin Ataman.

Galatasaraj je u turskoj Superligi ostvario jednu pobjedu uz dva poraza, dok je sezonu u FIBA Ligi šampiona započeo ubjedljivim porazom na gostovanju protiv Cibone.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:07
Italija - BiH, Ðanmarko Poceko, Eurobasket
Izvor: RTS1
Izvor: RTS1

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đanmarko Poceko KK Galatasaraj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC