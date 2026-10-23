Denver zaustavio najluđi niz u NBA: Šeju ovo niko nije uradio 720 dana

Šej Gildžes-Aleksander spušten ispod 20 poena na jednom meču poslije dvije godine u NBA.

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Oklahoma je pobijedila Denver na otvaranju NBA sezone (96:84) uz vrlo slabu partiju Nikole Jokića, međutim nije se proslavio ni njegov najveći "rival" za MVP nagradu - Šej Gildžes-Aleksander. Kanađanin je meč završio sa samo 17 poena, dva skoka i tri asistencije, što je daleko ispod njegovog prosjeka, dok je istovremeno okončao jedan od najluđih nizova u istoriji NBA lige.

Prvi put poslije 720 dana, dakle dvije godine, Šej Gildžes-Aleksander je postigao manje od 20 poena na jednom meču. Tako je završen najduži takav niz u istoriji NBA lige, dug 141 utakmicu.

Nije hteo nazad na teren

Shai Gilgeous-Alexander on ending his 20-point streak: “I was gonna go out there, but then I saw that they had subbed, so I was like, we should sub too...I feel like you always treat the game with respect.”Via: @CAlmanza1007 https://t.co/s2c7QYBv2f — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)October 23, 2026



Pogledao je na semafor Šej Gildžes-Aleksander i vidio da mu nedostaju tri poena za nastavak niza, međutim u završnici meča, kada su obje ekipe odlučile da igraju za rezervnim timovima, nije tražio od svog trenera da ga vrati u igru. I taj potez je i te kako znao da cijeni.

"Htio sam da uđem u igru, ali onda sam vidio da su oni izvršili izmjene, pa sam pomislio da bi i mi trebalo da ih napravimo... Mislim da uvijek treba da se odnosiš prema igri s poštovanjem", rekao je Šej Gildžes-Aleksander.

Jokić i Šej se ispromašivali

Interesantno je da koliko god da je Šej Gildžes-Aleksander bio ispod svog prosjeka (6/19), tako se ispromašivao i Nikola Jokić. On je meč protiv Oklahome završio sa 13 poena, sedam skokova i pet asistencija, što u principu djeluje kao "solidno", međutim kada se na to doda da je šutirao samo 5/19 iz igre, perspektiva se mijenja. Šut ga nikako nije služio (26,3 odsto), a forsirao je i šut za tri poena - gdje je pogodio samo jednu od sedam trojki.

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Pogledajte 00:40 Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)