Denveru se opet povrijedio važan košarkaš i to na samom početku sezone

Denver ponovo ima problema s povredama: Kem Džonson se povrijedio već u prvom meču sezone protiv Oklahome.

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Godinama unazad Denver ima velikih problema s povredama i pitanje je da li je ijedan klub u NBA ligi bio toliko "osakaćen" poput njih, a loše vijesti nastavljaju se i u 2026/27. Već u prvom meču sezone s Oklahomom, Denver je ostao bez jako važnog igrača, startera Kema Džonsona, koji je "potrajao" samo 11 minuta na parketu.

Zadržao ga je Denver, uprkos slabijim igrama prošle sezone, pa je tako Kem Džonson bio ponovo u početnoj petorci i nije stigao ni da se "proslavi" prije nego što je morao da završi utakmicu.

Injury Update: Cam Johnson is questionable to return with a Right Ankle Sprain — Denver Nuggets (@nuggets)October 23, 2026



Već u petom minutu druge četvrtine, Kem Džonson se uhvatio za zglob i pokazao da ne može da nastavi utakmicu. Otišao je brzo u svlačionicu gdje mu je ljekarska ekipa ukazala pomoć, a potom je Denver saopštio da se Džonson neće vraćati opet na teren, što je odmah indikativno da se radi o ozbiljnijoj povredi. I prošle sezone Džonsona su mučile povrede, nije bio ni blizu toga da uhvati potreban ritam, a sada kao da se istorija ponavlja u Denveru.

Kolika pauza čeka Džonsona?

Za sada nije poznato koliko bi Džonson mogao da odsustvuje i prve procjene mogle bi da se znaju kada uradi magnetnu, što će pokazati koliko je povreda ozbiljna. Za sada se spekuliše da se radi o "iščašenju" zgloba i da bi mogao da propusti nekoliko nedjelja, ali treba sačekati.

Kako je igrao Denver?

Vrlo slabo, Denver je izgubio 96:84 na otvaranju sezone protiv Oklahome. Nikola Jokić je odigrao jednu od slabijih "premijera" u NBA, tako da je meč protiv Oklahome završio sa 13 poena, sedam skokova i pet asistencija. Šutirao je samo 5/19 iz igre, što je zabrinjavajuće za njega. Šut ga nikako nije služio (26,3 odsto), a forsirao je i šut za tri poena - gdje je pogodio samo jednu od sedam trojki.

Samo su još Eron Gordon sa 20 poena i Demar Derozan sa 13 bili dvocifreni. Tako je Džamal Marej imao samo šest poena (2/11) i 10 asistencija, a Braun sedam, dok je povrijeđeni Džonson prije toga upisao pet.

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(MONDO)