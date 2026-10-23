Nikad gore otvaranje NBA sezone za Nikolu Jokića

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije se proslavio u prvoj zvaničnoj utakmici NBA sezone protiv Oklahome i Denvera.

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Srpski košarkaš Nikola Jokić igrao je perfektno za Denver tokom priprema, djelovalo je i da je čitava ekipa "naštimovana", međutim u prvom zvaničnom meču - ubjedljiv poraz i slaba igra trostrukog MVP-a. Denver je lako poražen na gostovanju Oklahomi (96:84) u meču koji će Jokić željeti što prije da zaboravi.

Šut ga nije služio, kao ni ostatak njegovog tima, tako da je Denveru već na početku pokazano da mora još mnogo toga da popravi ako želi da bude uopšte u konkurenciji za šampionsku titulu, što je kada imate Jokića u timu - obaveza.

Kako je Jokić igrao?

Nikola Jokić je meč protiv Oklahome završio sa 13 poena, sedam skokova i pet asistencija, što u principu djeluje kao "solidno", međutim kada se na to doda da je šutirao samo 5/19 iz igre, perspektiva se mijenja. Šut ga nikako nije služio (26,3 odsto), a forsirao je i šut za tri poena - gdje je pogodio samo jednu od sedam trojki.

Sa njim na parketu, Denver je imao minus od 20 poena i čini se da je Oklahoma, po ko zna koji put, pronašla rješenje za njega, a to je igrajući sa nižim igračem na parketu uz njega, uz naravno "toleranciju" sudija.

Cason Wallace misses the easy bucket, and Nikola Jokic misses the wide open corner 3 at the other end, finishing the 1st half with 8 Points on 3/13 FG (23.1%), 1/7 from 3, 1/2 from the line, 3 Rebounds (1 Off. Reb), 2 Assists, and 1 Steal https://t.co/CexFgHL08K — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)October 23, 2026



Jokić ne pamti lošiji početak sezone u NBA karijeri, možda tek one prve sezone je znala da obilježi ovakva statistika, a ništa bolji nisu bili ni njegovi saigrači. Samo su još Eron Gordon sa 20 poena i Demar Derozan sa 13 bili dvocifreni. Tako je Džalam Marej imao samo šest poena (2/11) i 10 asistencija, a Braun i Džonson su zbirno dali 12. Na sve to, Džonson se povrijedio, tako da je igrao samo 11 minuta na današnjoj utakmici.

Što se tiče Oklahome, nije ni ona ofanzivno briljirala, za nju je Džejlen Vilijams dao 21 poen, dok je Šej Gildžes-Aleksander stao na 17 poena (6/19) iz igre. Dakle, ne tako sjajno, ali piše se pobjeda.

Prethodne noći igrali su inače još samo Filadelfija i Klivlend (114:106), a Lebron Džejms upisao je dabl-dabl protiv svog nekadašnjeg kluba. Meč je završio sa 17 poena i 10 skokova, dok su odlični bili i Maksi (32), Embid (24) i Braun (21). Što se tiče Kavalirsa, njih je predvodio Donovan Mičel sa 32 poena i deset skokova.

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(MONDO)