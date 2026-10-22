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"Lejkersi imaju najboljeg centra u NBA ligi": Šek se obrukao, za njega Nikola Jokić ne postoji

"Lejkersi imaju najboljeg centra u NBA ligi": Šek se obrukao, za njega Nikola Jokić ne postoji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Šekil O'Nil je toliko oduševljen igrom Vokera Keslera da je zaboravio da u NBA ligi postoje Nikola Jokić i Viktor Vembanjama.

Šekil O'Nil misli da je Voker Kesler najbolji centar u NBA zaboravio na Nikolu Jokića Izvor: PrintscreenXNBA on ESPN/Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Šekil O'Nil je jedan od najboljih centara u istoriji NBA lige, ima četiri šampionska prstena i njegove izjave uvijek privlače veliku pažnju. Tako je bilo i poslije pobjede Lejkersa protiv Golden Stejta (127:105). Na tom meču su najbolji bili Luka Dončić (28, 8sk, 7as) i Voker Kesler (26, 9sk).

"Zaista mislim ovo što kažem. Toliko dugo je prošlo, Lejkersi nisu imali tako dominantnog centra. Voker Kesler je najbolji centar u NBA ligi. Ne igram se, to stvarno kažem", rekao je Šek usred emisije, dok je njegov kolega Erni Džonson to odlučio da zapiše na papiru, da ostane upamćeno šta je rekao.

Tada su na ekranu pokazali objavu jednog navijača Lejkersa koji je napisao "imali smo Kobija i Šeka, sada imamo Luku i Keslera."

"Reci im, tako je", dodao je O'Nil kada je vidio objavu.

Gdje su Jokić, Vembi, Dejvis?

Šekova izjava je, potpuno očekivano, brzo postala viralna. Navijači mu postavljaju sasvim logična pitanja. Ako je Kesler najbolji centar u NBA, kojim sportom se onda bave Nikola Jokić i Viktor Vembanjama?

Da ne zaboravimo da tu ima još dominantnih centara poput Džoela Embida, Bema Adebaja, Rudija Gobera, Entonija Dejvisa i još mnogih drugih...

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Tagovi

Nikola Jokić Šekil O'Nil košarka NBA liga Voker Kesler

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