Samo jedan igrač zarađuje više od Jokića u NBA: Denver odvojio bogatstvo za Srbina i tek će

Nikola Jokić je drugi najplaćeniji igrač u NBA ligi, sa zaradom od 59 miliona dolara, dok Stef Kari prednjači sa 62 miliona.

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Srpski košarkaš Nikola Jokić je jedan od najplaćenijih u NBA ligi, ali ne i najplaćeniji. Ipak, svega jedan igrač je ispred centra iz Denvera, a to je igrač koji je mijenjao istoriju košarke - Stef Kari.

Plate košarkaša u NBA ligi su ogromne, makar najboljim igračima. Možemo reći da su cifre astronomske, pa koliko god WNBA pokušavala da parira muškom taboru, to će nesumnjivo biti vrlo, vrlo teško. Porast interesovanja za najjačom ligom i televizijski ugovori neprestano pomažu da prihodi košarkaša rastu.

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Na samom vrhu liste nalazi se legenda NBA lige - Stef Kari. Košarkaš Golden Stejta, koji je četiri puta bio šampion najjačeg takmičenja (2015, 2017-2018. i 2022), s pravom je zasjeo na tron. Nestvarna statistika koju je bilježio u zlatnim danima svog kluba se vrlo malo razlikuje od one koju i sada uspijeva da postigne: 26,6 poena, 3,6 uhvaćenih lopti, 4,7 asistencija. A sve to vrijedi 62.587.158 dolara.

Koliko zarađuje Nikola Jokić?

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Odmah iza Stefa Karija nalazi se najbolji srpski košarkaš i već godinama najbolji NBA igrač Nikola Jokić. Centar Denvera zarađuje 59.033.144 dolara, a očekuje se da će naredne sezone potpisati novi ugovor sa timom iz Kolorada. Trenutno ima ugovor na još dvije sezone sa ekipom u koju je stigao 2015.

Ideja kluba bila je da produži ugovor Nikoli Jokiću ovog ljeta na još tri sezone, a ukupna ponuda bi glasila 212,5 miliona dolara za naredne tri godine. Ipak, Jokić nema razloga za brigu, posebno ako znamo da će, u slučaju da sačeka još godinu dana - što je uradio - imati pravo da potpiše još bogatiji ugovor sa Denverom, a razlika je oko 80 miliona dolara.

Ko se nalazi ispod Jokića i Karija?

Treći na listi je košarkaš Bostona Džejson Tejtum, koji zarađuje 58.456.566 dolara, a odmah iza je Entoni Dejvis iz Vašingtona, koji zarađuje isto toliko. Grčki centar Janis Adetokumbo, koji je ovog ljeta stigao u Majami, zarađuje isto koliko i prethodna dvojica njegovih kolega, dok nešto manju platu ima Džoel Embid - 58.100.000 dolara. Kamerunac je ovog ljeta dobio jako važno pojačanje, nakon što je Lebron Džejms odlučio da potpiše znatno manji ugovor, kako bi centru Filadelfije napokon pomogao da dođe do NBA titule.

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Sljedeći na listi je još jedan košarkaš Filadelfije Džejlen Braun, koji zarađuje 57.078.728 dolara, dok Devin Buker dobija 57.078.728 dolara. Pri dnu liste, ali daleko od toga da zarađuju "siću", su Karl-Entoni Tauns iz Njujorka, koji zarađuje 57.078.728 dolara, dok Džimi Batler zatvara listu top 10 najplaćenijih u NBA ligi sa 56.832.773 dolara u Golden Stejtu.

Koliko zarađuju srpski košarkaši u NBA ligi?

Nikola Jokić je u samom vrhu liste, ali Srbija ima još nekoliko košarkaša u NBA ligi. Najplaćeniji ispred svih je Nikola Jović iz Majamija, koji je 2022. stigao u ovaj tim, a u novoj sezoni će zaraditi 16.200.000 dolara. Bogdan Bogdanović, kapiten "orlova", ovog ljeta je zadužio dres Hjustona. Kapiten Srbije u novom klubu i u jubilarnoj 10. sezoni u najjačoj ligi zaradiće 3.524.115 dolara.

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Bivši košarkaš Crvene zvezde Nikola Topić će u Oklahomi zaraditi 5.429.760 dolara. Mladi košarkaš još neće na teren, ali se očekuje da će, poslije mnogo problema koje je s uspjehom prevazišao, napokon biti dio tima šampiona iz 2025. Topić se trenutno oporavlja od povrede leđa, ali bi uskoro mogao da bude dio tima u koji je stigao 2024.

Bivši košarkaš Partizana Tristan Vukčević će u Vašingtonu zaraditi tri miliona dolara, dok će Bogoljub Marković u prvoj NBA sezoni iskeširati 1.357.763 dolara.

Ko najviše zarađuje među trenerima?

Najskuplji planovi su oni koje ima Stiv Ker, pošto je šef struke Golden Stejta najplaćeniji u NBA ligi i zarađuje 17,5 miliona dolara.