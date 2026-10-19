Zakucavao preko Nikole Jokića, pa dobio novi ugovor: Oklahoma platila 139 miliona Kejsonu Volasu

Kejson Volas potpisao je ugovor sa Oklahomom vrijedan 139 miliona dolara, obezbjeđujući sebi sigurnu budućnost do 2031. godine.

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Mladi košarkaš i defanzivni specijalista Kejson Volas potpisao je novi ugovor sa Oklahoma Siti Tanderom. Prema izvještajima američkih medija, Volas je dogovorio petogodišnje produženje ruki ugovora vrijedno 139 miliona dolara.

Pouzdani 22-godišnji bek već se dokazao kao elitni defanzivac i nedavno je uvršten u drugu najbolju defanzivnu petorku lige i njegovim ostankom u klubu Tanderi će i dalje računati na svog defanzivnog lidera, koji je u šampionskoj sezoni 2024/25 zakucavanjem preko Nikole Jokića "prelomio" majstoricu u borbi za plasman u finale.

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Kejson Volas zakucava preko Nikole Jokića Izvor: YouTube/MrBuckBuckClips

Oklahoma se odrekla važnog igrača

Nakon što je Oklahoma u pauzi između sezona trejdovala beka Lua Dorta u Atlantu, poznatog po "prljavoj" igri, očekuje se da Volas preuzme ulogu startera i bude partner Šeju Gildžes-Aleksanderu u bekovskoj liniji.

Ovim potezom, Oklahoma je obezbijedila još jednog važnog igrača iz svog mladog jezgra na duže staze i nadamo se da će u nastupaćoj sezoni u toj bekovskoj liniji biti mjesta i za srpski biser, Nikolu Topića.

Volas je prošle sezone u NBA ligi prosječno bilježio 8,6 poena, 3,2 skoka i 1,9 ukradenih lopti po utakmici, uz to je bio igrač sa najviše ukradenih lopti u ligi - 150. Oklahoma će 21. oktobra gostovati San Antoniju na startu nove sezone u NBA ligi, a Volas će tom utakmicom započeti svoju četvrtu sezonu u karijeri.

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(MONDO)