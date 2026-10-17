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Dončić se zaletio i oborio Jokića: Sekund se odmjeravali, pa prasnuli u smijeh

Dončić se zaletio i oborio Jokića: Sekund se odmjeravali, pa prasnuli u smijeh

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić i Luka Dončić su veliki rivali, ali prije svega sjajni prijatelji. Jedan njihov duel prošao je uz sekund odmjeravanja, a onda uz mnogo smijeha.

Duel Dončića i Jokića na utakmici Denver Lejkersi Izvor: X/@NBA/Printscreen

Nikola Jokić i Luka Dončić su imali međusobni duel tik pred početak sezone u NBA ligi i novi kapiten Srbije je iz toga izašao kao pobednik. Denver je savladao Lejkerse, a imali su i neke direktne duele Jokić i Dončić. 

Vidjeli smo da je u jednom napadu Luka Dončić vrlo lako prošao Kristijana Brauna, a sačekao ga je ispod koša Nikola Jokić. Postavio mu se, pao, ali je sudija na kraju sudio faul srpskom centru, a uz to je Dončić pogodio i u prodoru. Nakon toga je krenulo odmjeravanje dvojice rivala, koje se pretvorilo u smijeh. Pogledajte sjajan momenat između dvojice prijatelja:

Nikola Jokić je na ovom meču imao 17 poena, 8 asistencija i 6 skokova i prvi put je zaigrao na duže od 30 minuta u predsezoni. Sa druge strane Luka Dončić je u prvom poluvremenu odigrao 19 minuta, dao je 15 poena i imao 4 skoka i 2 asistencije i onda se nije vraćao u igru. 

Jokić oduševio pasom

Nikola Jokić je na ovom meču pokazao šta čeka sve rivale kada krene regularni dio sezone i strućni štab Oklahome već boli glava od njega pred prvi meč u sezoni. Ipak ponovo je uspio da oduševi sa nekoliko nevjerovatnih dodavanja.

Ko pomaže Nikoli?

Na ovom meču je Džamal Marej iskočio sa 21 poenom, 6 asistencija i 3 skoka, a dobri su bili Kristijan Braun sa 17 poena, 8 asistencija i 6 skokova, Demar Derouzan sa 14 poena i 5 asistencija, kao i Marvin Begli kao rezerva Jokiću sa 13 poena i 8 skokova. 

Tagovi

LA Lejkers Nikola Jokić Luka Dončić

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