Dončić se zaletio i oborio Jokića: Sekund se odmjeravali, pa prasnuli u smijeh

Nikola Jokić i Luka Dončić su veliki rivali, ali prije svega sjajni prijatelji. Jedan njihov duel prošao je uz sekund odmjeravanja, a onda uz mnogo smijeha.

Izvor: X/@NBA/Printscreen

Nikola Jokić i Luka Dončić su imali međusobni duel tik pred početak sezone u NBA ligi i novi kapiten Srbije je iz toga izašao kao pobednik. Denver je savladao Lejkerse, a imali su i neke direktne duele Jokić i Dončić.

Vidjeli smo da je u jednom napadu Luka Dončić vrlo lako prošao Kristijana Brauna, a sačekao ga je ispod koša Nikola Jokić. Postavio mu se, pao, ali je sudija na kraju sudio faul srpskom centru, a uz to je Dončić pogodio i u prodoru. Nakon toga je krenulo odmjeravanje dvojice rivala, koje se pretvorilo u smijeh. Pogledajte sjajan momenat između dvojice prijatelja:

Luka Dončić (15 PTS, 3 3PM) gets the and-1 layup to fall and shares a laugh with his friend Nikola Jokić (15 PTS, 6-7 FGM) Nuggets lead the Lakers at the break on ESPN. https://t.co/jtwkXamxp8 — NBA (@NBA)October 17, 2026

Nikola Jokić je na ovom meču imao 17 poena, 8 asistencija i 6 skokova i prvi put je zaigrao na duže od 30 minuta u predsezoni. Sa druge strane Luka Dončić je u prvom poluvremenu odigrao 19 minuta, dao je 15 poena i imao 4 skoka i 2 asistencije i onda se nije vraćao u igru.

Jokić oduševio pasom

Nikola Jokić je na ovom meču pokazao šta čeka sve rivale kada krene regularni dio sezone i strućni štab Oklahome već boli glava od njega pred prvi meč u sezoni. Ipak ponovo je uspio da oduševi sa nekoliko nevjerovatnih dodavanja.

Ko pomaže Nikoli?