Jokić ili Dončić? Centar Lejkersa dao zanimljiv odgovor i objasnio zašto je Luka bolji

Voker Kesler, mladi centar Lejkersa, analizirao je Luku Dončića i Nikolu Jokića nakon poraza od Denvera, a prednost je dao Slovencu
Mladi centar Voker Kesler, rodom iz Atlante, stigao je u NBA ligu kao 22. pik prve runde drafta iz 2022. Ima svega 25 godina i igra sve bolje iz sezone u sezonu. Od ovog leta nosi dres Lejkersa i imao je priliku da odmjeri snage baš sa Nikolom Jokićem. Pored sebe je imao jednog od najboljih košarkaša NBA lige Luku Dončića, a naspram sebe čovjeka koji je tri puta bio MVP. Zbog toga je dobio pitanje da uporedi dvojicu Balkanaca, a to je uradio na zanimljiv način.
Lejkersi su poraženi od Denvera 121:106, a svaki izgubljeni meč služi kao lekcija, posebno ako je na suprotnoj strani bio centar iz Denvera. Kesler je za 31 minut postigao šest poena, imao je i šest skokova i četiri asistencije, ali i dvije blokade. Utakmica je bila jedinstvena iz mnogo razloga - to je bio tek njegov drugi meč u novom klubu, prvi sa Lukom Dončićem i prvi protiv Nikole Jokića u dresu Lejkersa. Prema tome, učinak koji je ostvario je, zapravo, sasvim zadovoljavajući.
"Postoji razlog zbog kojeg je on to što jeste. Vjerovatno je najbolji centar u ligi, a možda i najbolji igrač u ligi. Rekao bih da je Luka bolji iz očiglednih razloga, ali on je izuzetan igrač", rekao je Kesler tokom konferencije za medije poslije utakmice.
"Da, bilo je dosta problema, nakupilo ih se, ali sada je sve u redu i jedva čekam da zaigram", dodao je Amerikanac.
O Luki Dončiću
Kesler je potom analizirao i Luku Dončića. Iako mu je "za dlaku" izmakla MVP titula u NBA ligi, prva u karijeri, možda je godina pred nama ta u kojoj će doći makar do jednog priznanja. "On je pravi takmičar", rekao je Kesler ranije o svom saigraču.
"Želi da pobijedi više od svega. Takođe, često provocira protivnike, ali to samo pokazuje koliko mu je stalo i koliko želi da pobijedi", zaključio je Kesler.