Jokić ili Dončić? Centar Lejkersa dao zanimljiv odgovor i objasnio zašto je Luka bolji

Voker Kesler, mladi centar Lejkersa, analizirao je Luku Dončića i Nikolu Jokića nakon poraza od Denvera, a prednost je dao Slovencu

Izvor: Screenshot/YouTube/@FreeDawkins/@DenverNuggets/@ChazNBA

Mladi centar Voker Kesler, rodom iz Atlante, stigao je u NBA ligu kao 22. pik prve runde drafta iz 2022. Ima svega 25 godina i igra sve bolje iz sezone u sezonu. Od ovog leta nosi dres Lejkersa i imao je priliku da odmjeri snage baš sa Nikolom Jokićem. Pored sebe je imao jednog od najboljih košarkaša NBA lige Luku Dončića, a naspram sebe čovjeka koji je tri puta bio MVP. Zbog toga je dobio pitanje da uporedi dvojicu Balkanaca, a to je uradio na zanimljiv način.

Lejkersi su poraženi od Denvera 121:106, a svaki izgubljeni meč služi kao lekcija, posebno ako je na suprotnoj strani bio centar iz Denvera. Kesler je za 31 minut postigao šest poena, imao je i šest skokova i četiri asistencije, ali i dvije blokade. Utakmica je bila jedinstvena iz mnogo razloga - to je bio tek njegov drugi meč u novom klubu, prvi sa Lukom Dončićem i prvi protiv Nikole Jokića u dresu Lejkersa. Prema tome, učinak koji je ostvario je, zapravo, sasvim zadovoljavajući.

"Postoji razlog zbog kojeg je on to što jeste. Vjerovatno je najbolji centar u ligi, a možda i najbolji igrač u ligi. Rekao bih da je Luka bolji iz očiglednih razloga, ali on je izuzetan igrač", rekao je Kesler tokom konferencije za medije poslije utakmice.

O svojoj igri... "Da, bilo je dosta problema, nakupilo ih se, ali sada je sve u redu i jedva čekam da zaigram", dodao je Amerikanac.

O Luki Dončiću

Kesler je potom analizirao i Luku Dončića. Iako mu je "za dlaku" izmakla MVP titula u NBA ligi, prva u karijeri, možda je godina pred nama ta u kojoj će doći makar do jednog priznanja. "On je pravi takmičar", rekao je Kesler ranije o svom saigraču.

"Želi da pobijedi više od svega. Takođe, često provocira protivnike, ali to samo pokazuje koliko mu je stalo i koliko želi da pobijedi", zaključio je Kesler.