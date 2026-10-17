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Jokić ostao u šoku kad je dobio nagradu: "Za šta je ovo?"

Jokić ostao u šoku kad je dobio nagradu: "Za šta je ovo?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić je šokiran kada je dobio nagradu za najbolju asistenciju u prošloj sezoni.

Nikola Jokić šokiran nagradom u NBA ligi Izvor: X/@NBA

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić i u pripremnom periodu za novu sezonu dijeli asistencije o kojima Amerikanci danima pričaju, pa je jasno da ćemo i tokom narednih mjeseci gledati čuda. Baš pred početak nove takmičarske godine Jokić je dobio nagradu za najbolju asistenciju u prošloj sezoni.

Za dodavanje kojim je omogućio lake poene Pejtona Votsona, sada već bivšeg saigrača, Nikola Jokić je nagrađen od navijača. Oni koji prate NBA izglasali su to dodavanje za najbolje u sezoni, pa je Jokiću uručeno priznanje koje ga je prilično zbunilo.

Denver je na društvenim mrežama podijelio snimak na kojem se vidi kako Jokić dobija nagradu, uz šok na licu. "Šta je ovo?", prvo je pitao srpski košarkaš, a kada je dobio odgovor pitao je i za koju asistenciju je nagrađen - jer stvarno ih bude mnogo spektakularnih. Pogledajte:

Inače, Jokić je na pripremnom meču protiv Lejkersa izveo još jedan nevjerovatan potez, a to je samo najava onog što nam je pripremio za novu sezonu. Možda i bolje dodavanje vidjeli smo nekoliko dana ranije, kada je na prvom pripremnom meču šokirao nekoliko protivničkih igrača.

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Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

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