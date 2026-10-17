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Nikola Jokić pokazao Luki i Lejkersima ko je gazda: NBA liga u strahu od Srbina, a sezona nije ni počela

Nikola Jokić pokazao Luki i Lejkersima ko je gazda: NBA liga u strahu od Srbina, a sezona nije ni počela

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić i Denver Nagetsi savladali su Los Anđeles Lejkerse u pripremnom meču, a srpski MVP je prvi put odigrao mnogo minuta.

Jokić predvodio Denver do pobjee nad Lejkersima Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Počele su pripremne utakmice u NBA sezoni, a nakon dva duela sa Jutom, jednim sa Bulsima i Klipersima sada su se Denver Nagetsi sastali sa Los Anđeles Lejkersima i pobijedili ih. Nikola Jokić je vodio svoj tim do trijumfa 121:106 iako su Luka Dončić i Lejkersi prišlki na dva poseda razlike u posljednja dva minuta meča. 

Nakon što je u svim dosadašnjim pripremnim utakmicama Jokić igrao malo, sada je prvi put bio na terenu više od 30 minuta i to se osjetilo. On je na kraju meč završio sa 17 poena, 8 asistemncija i 6 skokova, što je jasan pokazatelj da se sprema za novu tripl-dabl sezonu. 

Sa druge strane Luka Dončić je odigrao 19 minuta, a za to vreme je bio efikasan. Dao je 15 poena, dodao je tome 4 skoka i 2 asistencije uz po 1 ukradenu loptu i blokadu. 

Ko je bio najbolji? 

Na ovom meču Džamal Marej je dominirao sa 21 poenom i 6 asistencija, pratio ga je Ostin Rivs u Lejkersima sa 19 poena, 5 skokova i 4 asistencije. Kristijan Braun je bio odličan sa 16 poena i 6 skokova, dok je Sandro Mamukelašvili pod košem dao 15 poena, imao je 8 skokova i 4 asistencije. Novo pojačanje Denvera Demar Derouzan je dao 14 poena i imao je 5 asistencija. 

Denver svoju regularnu sezonu počinje 23. novembra kada će iči na gostovanje Oklahomi, a zatim slijedi duel sa Pelikanima 25. pa Golden Stejtom 27. da bi se do kraja mjeseca ponovo sreli sa Nju Orleansom i onda zaigrali protiv Finiksa.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga LA Lejkers Denver

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