Olden Polinis: "Jokić je izbjegavao bombe i metke, da li stvarno mislite da ga je briga za vas?"

Olden Polinis analizira uspjeh Nikole Jokića i njegovu sposobnost da se nosi sa pritiscima, ističući važnost mentalnog stanja i djetinjstva.

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia, Screenshot/YouTube/@ByronScottFastBreak

Najbolji NBA košarkaš Nikola Jokić iz sezone u sezonu igra sve bolje i dominantnije. Naporan rad je bez sumnje ključ uspjeha, a ponešto je i u mentalitetu. Kako je srpski centar postao trostruki MVP pokušao je da odgonetne i bivši NBA košarkaš Olden Polinis, koji vjeruje da je ključ i u djetinjstvu Somborca. Preživio je bombardovanje domovine, što je, prema bivšem igraču Jute, sigurno ostavilo trag na razvoj Nikole Jokića.

"Stvarno mislite da se Džoker (Nikola Jokić, prim. aut.) brine zbog vašeg vikanja i urlanja? Taj čovjek je izbjegavao bombe i metke, bombe koje su padale na njegovu zemlju. Izbjegavali su rakete. Ma dajte, ljudi, prestanite", rekao je Olden Polinis u podkastu "Byron Scott's Fast Break".

Nikola Jokić je najbolji iz mnogo razloga, ali i zbog toga jer ne bira utakmice. "Dugačke klupe" NBA lige omogućavaju timovima da velike zvijezde povremeno propuste po koju utakmicu, ali to nije slučaj sa srpskim centrom. U sezoni za nama, Nikola Jokić je imao vjerovatno najdužu pauzu, kad je mjesec dana bio van terena zbog povrede. Ipak, poznat je po tome jer ne bira utakmice, kao većina zvijezda.

"Jokić bi mogao da igra u bilo kojoj eri jer posjeduje širok spektar vještina i veoma je čvrst. Taj čovjek igra, ne vjeruje u odmaranje i propuštanje utakmica radi opterećenja. Zato bi definitivno mogao da igra i u ono vrijeme. On nije tip igrača koji pribjegava takvom odmaranju. Upravo zato kažem da ima takav mentalitet", objasnio je Olden.

Zbog čega sve je Nikola Jokić na meti kritika?

Nikola Jokić, uprkos zahtjevnom igračkom ritmu, od debitovanja 2015. nije pao ispod prosjeka od 65 odigranih mečeva u sezoni. Zapravo, najmanji broj utakmica odigrao je minule sezone, a tad je problem bila povreda koja ga je odvojila od terena. Podjednako impresivno je i to da je osam godina zaredom Ol-star učesnik, trostruki MVP, ali to nije dovoljno da bude manje kritikovan u NBA ligi.

Medijske kritike, ali i pritisak koji neprestano dolazi zbog činjenice da važi za jednog od najboljih na svjetskoj sceni, prema utisku Oldena nisu nešto na šta se obazire Nikola Jokić. Srpski centar u posljednje vrijeme nije na meti zbog sjajnih individualnih rezultata, a neuspjeha ekipe Denvera, već i zbog komentara o evropskoj košarci, reprezentaciji Srbije i Partizanu i Crvenoj zvezdi.

"Isto je u Evropi i u reprezentaciji - tamo je najvažnije pobijediti. Znam da zvuči glupo, ali znamo da u ovoj ligi, kao što možete vidjeti, određeni igrači, određeni ljudi, moraju da uzmu svoje šuteve, moraju da postignu svoje poene, statistiku i slično. Mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije da pobijediš na meču i ja bih volio da svaki igrač iz NBA ode da igra šest mjeseci u evropskoj košarci samo da vidi koliki je pritisak. Igraš u srijedu protiv Olimpijakosa u Grčkoj, pa onda igraš kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana. Ako imaš tri poraza uzastopno, tamo je to veliki problem. Ljudi to shvataju ozbiljno. Mnogo im znači ponos. Zato zaista želim da svako iz NBA lige može da igra šest mjeseci u Evropi", zaključio je Nikola.

Zbog toga je dobio odgovor Demarkusa Kazinsa koji je bio vrlo direktan: "Ono gdje smo mi sada jeste standard za košarku. Mi smo učinili ovo sve kul. Sve dok ta zlatna medalja ne ode u neku drugu zemlju i to uzastopno... govorim o načinu na koji dominiramo svake godine. Sve dok neka druga zemlja ne dođe do tog nivoa, ne želim više ništa da slušam. To nije nikakvo je***o poređenje", uvrijeđeno je rekao Kazins.

"Kad je pomenuo reprezentaciju, tamo nikoga nije briga za statistiku. Niti je to bilo važno reprezentaciji SAD. Tako smo vas pobijedili i Francusku isto tako. Nije nas bilo briga za statistiku. Osvojili smo zlato. Ako na to misliš. Ako govorimo o Evroligi, nama nije potrebno da igramo u Evroligi", nastavio je Arenas i vrlo neumjesno uvrijedio kolege: "Naši otpaci, j**eni igrači koji ne mogu da se nađu u ovim sastavima, odlaze tamo i postaju najbolji igrači u Evroligi. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", zaključio je.