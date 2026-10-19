Nova NBA sezona počinje , a Srbiju predstavljaju Nikola Jokić i još pet košarkaša, kao i trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković.

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Utakmicom između košarkaša Detroita i Bostona u utorak od 21 sat počinje nova, 81. sezona američke NBA lige, u kojoj će Srbiju predstavljati šestorica košarkaša na čelu sa Nikolom Jokićem (31), kao i trener Darko Rajaković (37).

Prve večeri nove sezone NBA lige odigraće se još dva meča između branioca titule Njujorka i Filadelfije, kao i San Antonija i Oklahome.

Srbiju će ove sezone predstavljati šest košarkaša - trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić (Denver), Bogdan Bogdanović (Hjuston), Nikola Jović (Majami), Tristan Vukčević (Vašington), Nikola Topić (Oklahoma), Bogoljub Marković (Milvoki) i trener Toronta Darko Rajaković.

Kada igra Jokić?

Vidi opis Počinje NBA liga: Svi gledaju u Jokića, kraj njega još šestorica Srba Nikola Jovic pokazuje prstom u dresu Majamija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Zhizhao Wu / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia/RONALD MARTINEZ / Getty images Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Denver Nagetsi će još sačekati svoj debi, jer će prvi meč u sezoni igrati u petak u 3.30 časova po ovdašnjem vremenu, protiv Oklahome Siti Tandera na gostujućem terenu.

Kao i prethodnih sezona, klubovi su podijeljeni na Zapadnu i Istočnu konferenciju sa po 15 ekipa. Šest najboljih timova iz obje konferencije plasiraće se u plej-of, dok će ekipe od sedmog do 10. mjesta igrati u plej-inu. Svi klubovi u NBA ligi odigraće po 82 utakmice, a ligaški dio završiće se 11. aprila 2027. godine.

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Njujork brani titulu šampiona NBA lige, pošto je prošle sezone u finalu plej-ofa pobijedio San Antonio.

Niksi su ispisali istoriju u junu, osvojivši svoju prvu NBA titulu još od 1973. godine, nakon što su u velikom finalu savladali San Antonio Sparse ukupnim rezultatom 4:1 u seriji (uz pobjedu od 94:90 u odlučujućoj petoj utakmici). Šampionsku ekipu sa klupe predvodi glavni trener Majk Braun (56), pod čijim vođstvom su i ostvarili ovaj istorijski uspjeh.