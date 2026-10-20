"Pogledajte kako Jokić drži loptu, zato je nezaustavljiv": Kem Džonson otkrio Nikolinu tajnu

Jokićeva sposobnost da u sekundi 'skenira' teren i prevari protivnike fascinira sve, a njegov sairač Kem Džonson dijeli svoja iskustva iz igre sa najboljim košarašem svijeta

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Krilni košarkaš Denver Nagetsa Kameron Džonson "proslavio" se ovog mjeseca ubacivši trojku na vjerovatno najatraktivniju asistenciju Nikole Jokića u karijeri - iza leđa, duž cijele aut-linije ispod koša.

Bio je svjestan Džonson od starta akcije da će lopta stići ka njemu - i stigla je. I znao je da mora da pogodi - i pogodio je. Da li je osjećao pritisak?

"Nisam bio iznenađen, uopšte. Štaviše, očekivao sam to. Koliko god to ludo zvuči, očekivao sam, jer je pogledao ka meni. Ako pogledate taj ugao po čeonoj liniji koji vodi ka njemu, vidjeće da je pogledao na drugu stranu čim je primio loptu. Zato sam se pomjerio za nekoliko koraka u ćošak", kazao je Džonson u podkastu poznatog američkog sportskog novinara, podkastera i autora Bila Simonsa.

"Pomislio sam - ako zaista bude stiglo dodavanje, onda će po ovom uglu da mi doda. On može da izvede bilo koje dodavanje. Samo nađite prostor da lopta dođe do vas i ona će doći. Može da 'skenira' teren efikasnije od bilo koga koga sam vidio. On 'zamrzne' ljude", dodao je on.

"Pogledajte protiv Čikaga, namjerno je stao"

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Nikola Jokić je u djeliću sekunde prevario kompletan tim Jute Džez i iznenadio sve u hali. Ipak, njegovi saigrači su već navikli da moraju da uvijek budu spremni, jer znaju koliki je Nikola košarkaški genije.

"Sve to zahtijeva toliko pažnje. Imali ste primjer i u utakmici protiv Čikaga, kada je dobio loptu poslije pikenrola na vrhu reketa, Eron Gordon bio je u uglu i krenuo je na obruč, a Jokić je namjerno stao. Dopustio je Gordonu da prodre u reket i istovremeno je 'pustio' da moj čuvar pređe na Gordona", vrtio je film Kem Džonson.

"Napravio sam dva koraka ka uglu i samo mi je bacio loptu. U tako malim, jednostavnim stvarima, koje mnogi i ne primijete, možete vidjeti koliko on na drugi način razumije igru. Ima 'ultra brzi čip za procesor'. Ima nevjerovatnu sposobnost da barata loptom. Jedna je stvar kada ga vidite kako hvata skokove, ali on podigne ruke iznad glave i u stanju je da manevriše loptom i da je pošalje bilo gdje.

Saberite sve ove njegove vještine, on je prilično nezaustavljiv", zaključio je Kameron Džonson (30)

Jokić, Džonson i ekipa Denvera počeće NBA ligu u petak u 3.30, utakmicom protiv Oklahoma Siti Tandera na startu.

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