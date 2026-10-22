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Nikola Jokić zna gdje će poslije Oklahome: "Vodim Topa, prijatelja na večeru, gledaćemo utakmice"

Nikola Jokić zna gdje će poslije Oklahome: "Vodim Topa, prijatelja na večeru, gledaćemo utakmice"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Najbolji košarkaš svijeta, Nikola Jokić, o nervozi pred sezonu i večeri sa prijateljem u Oklahomi.

nikola jokic ma kakva nervoza idem na veceru sa topom Izvor: X.com/Screenshot

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić (31) spreman je za početak sezone u Denveru, utakmicom protiv Oklahome u petak od 3.30 časova prema vremenu u Srbiji.

Američki novinari pitali su ga da li osjeća tremu ili nervozu, odgovorio je u svom stilu - da je osjeća tek toliko da voli košarku zbog toga.

"Da budem iskren, idem da se vidim sa svojim prijateljem Nikolom Topićem u Oklahomi. Tako da ćemo otići na večeru. Vjerovatno ćemo gledati neke utakmice i malo se zabaviti. Neću biti nervozan, ali mislim da uvijek osjećam malu nervozu pred utakmicu. Mislim da je to normalno i da tako i treba da bude. Doduše, mislim da zbog toga i igram ovaj sport", rekao je Jokić

Topić će mu pričati o komplikovanoj situaciji

Nikola Topić mogao bi da poslije velikih problema čak i da napusti Oklahomu ove jeseni. U Americi su nagovijestili taj rastanak zbog problema Tandera sa porezom, zbog kojeg bi mogli da plate ogroman iznos ove sezone, kao i Denver.

Prema procjenama, Tander bi 2027/28 mogao da pređe drugu granicu luksuza i plati više od 200 miliona dolara.

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00:28
Nikola Topić
Izvor: Društvene mreže
Izvor: Društvene mreže

(MONDO)

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Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

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