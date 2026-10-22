"Luka Dončić je slabić koji samo kuka": Žestoka prozivka Amerikanca pred kamerama, nie birao riječi

Košarkaš Golden Stejta Jaksel Lendeborg je žestoko isprozivao Luku Dončića poslije utakmice zbog razgovora sa sudijama.

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images /EZRA SHAW / Getty images/ Profimedia

Nova NBA sezona je počela, uz sjajnu partiju Luke Dončića u pobjedi Lejkersa protiv Golden Stejta (127:105). Slovenački košarkaš je meč završio sa 28 poena, 8 skokova i 7 asistencija. Doduše, bio je dosta nervozan, a izjava koju je dao košarkaš "ratnika" Jaksel Lendeborg je uzburkala javnost, žestoko je isprozivao najboljeg igrača rivala.

"Čovječe, stalno je pričao sa sudijama, bila je ovo zanimljiva prva utakmica za mene. Imao sam mnogo poštovanja prema njemu, gledao sam kako 'ubija' ljude stalno. Sada sam bio na terenu, vidio koliko se žali, koliko kuka sudijama, izgubio sam sve poštovanje", rekao je Lendeborg na konferenciji za medije.

Nije se tu zaustavio, nastavio je da priča o Dončiću i sudijama.

"Ne radi se o tome da li je suđen faul ili ne, već o tome koliko se žali. Onda dobije faul i počne da mi priča kao da je uradio nešto veliko. To rade slabići. Malo me to iznerviralo, priznajem."

"Rekao sam Dončiću da nema pojma"

Yaxel Lendeborg on Luka Doncic:"I had a lot of respect for him ... but being in there first hand, watching all the whining and complaining, I lost all respect for him."( via @anthonyVslater) https://t.co/RZaz0yvGRa — Underdog NBA (@UnderdogNBA)October 22, 2026

Za razliku od Dončića koji je meč završio bez tehničke, Jaksel je dobio tehničku zbog razgovora sa njim. Imali su i malo "treš-toka" tokom meča, o čemu je pričao i on.

"Rekao sam mu da nema pojma, da samo priča i da ne može da poentira preko mene. Dodao sam i neke psovke, zato sam dobio tehničku i sve to. Smijao mi se sve vrijeme zbog jednog faula, dao je onaj koš sa pola terena. Ovo je timski sport, dao nam je 28 poena, ja sam lično shvatio naš duel. Trudio sam se da ga ne fauliram. Razmišljao sam u jednom momentu da stavim ruke iza leđa i da ga tako čuvam, mada mislim da bi mi i tada svirali faul", poručio je Lendeborg.

Rezultati:

Orlando - Atlanta 125:132

Vašington - Milvoki 128:116

Bruklin - Šarlot 103:110

Majami - Minesota 106:131

Toronto - Čikago 135:92

Memfis - Juta 123:103

Nju Orleans - Indijana 120:123

Hjuston - Dalas 128:110

LA Lejkers - Golden Stejt 127:105

Portland - Finiks 124:83

LA Klipers - Sakramento 121:96

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