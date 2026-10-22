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"Luka Dončić je slabić koji samo kuka": Žestoka prozivka Amerikanca pred kamerama, nie birao riječi

"Luka Dončić je slabić koji samo kuka": Žestoka prozivka Amerikanca pred kamerama, nie birao riječi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaš Golden Stejta Jaksel Lendeborg je žestoko isprozivao Luku Dončića poslije utakmice zbog razgovora sa sudijama.

Američki košarkaš Luka Dončić je slabić Izvor: Sean M. Haffey / Getty images /EZRA SHAW / Getty images/ Profimedia

Nova NBA sezona je počela, uz sjajnu partiju Luke Dončića u pobjedi Lejkersa protiv Golden Stejta (127:105). Slovenački košarkaš je meč završio sa 28 poena, 8 skokova i 7 asistencija. Doduše, bio je dosta nervozan, a izjava koju je dao košarkaš "ratnika" Jaksel Lendeborg je uzburkala javnost, žestoko je isprozivao najboljeg igrača rivala.

"Čovječe, stalno je pričao sa sudijama, bila je ovo zanimljiva prva utakmica za mene. Imao sam mnogo poštovanja prema njemu, gledao sam kako 'ubija' ljude stalno. Sada sam bio na terenu, vidio koliko se žali, koliko kuka sudijama, izgubio sam sve poštovanje", rekao je Lendeborg na konferenciji za medije.

Nije se tu zaustavio, nastavio je da priča o Dončiću i sudijama.

"Ne radi se o tome da li je suđen faul ili ne, već o tome koliko se žali. Onda dobije faul i počne da mi priča kao da je uradio nešto veliko. To rade slabići. Malo me to iznerviralo, priznajem."

"Rekao sam Dončiću da nema pojma"

Za razliku od Dončića koji je meč završio bez tehničke, Jaksel je dobio tehničku zbog razgovora sa njim. Imali su i malo "treš-toka" tokom meča, o čemu je pričao i on.

"Rekao sam mu da nema pojma, da samo priča i da ne može da poentira preko mene. Dodao sam i neke psovke, zato sam dobio tehničku i sve to. Smijao mi se sve vrijeme zbog jednog faula, dao je onaj koš sa pola terena. Ovo je timski sport, dao nam je 28 poena, ja sam lično shvatio naš duel. Trudio sam se da ga ne fauliram. Razmišljao sam u jednom momentu da stavim ruke iza leđa i da ga tako čuvam, mada mislim da bi mi i tada svirali faul", poručio je Lendeborg.

Rezultati:

  • Orlando - Atlanta 125:132
  • Vašington - Milvoki 128:116
  • Bruklin - Šarlot 103:110
  • Majami - Minesota 106:131
  • Toronto - Čikago 135:92
  • Memfis - Juta 123:103
  • Nju Orleans - Indijana 120:123
  • Hjuston - Dalas 128:110
  • LA Lejkers - Golden Stejt 127:105
  • Portland - Finiks 124:83
  • LA Klipers - Sakramento 121:96

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Tagovi

Luka Dončić košarka NBA liga

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