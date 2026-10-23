Majstorija Šarunasa Jasikevičijusa: Jedan potez trenera riješio dramu Olimpijakosa i Fenera

Muke Olimpijakosa i Fenerbahčea u sedmom kolu Evrolige.

Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA/EPA

Košarkaši Olimpijakosa i Fenerbahčea odigrali su jako čudan meč, ali na kraju je poslije drame u Grčkoj slavila turska ekipa sa 64:61, u sedmom kolu Evrolige. Ključni je bio čelendž Šarunasa Jasijevičijusa na osam sekundi do kraja, kada je Saši Vezenkovu poslije pregledavanja snimka dosuđen ometajući faul.

Gledali smo neefikasnu utakmicu, tokom koje vodio uglavnom grčki tim, ali su Turci u samom finišu uspjeli da zaprijete i na kraju preokrenu na minut do kraja. Nismo se nagledali dobre košarke, ali je presudila dobra odbrana Fenera u drugom poluvremenu.

Mučila su se oba tima, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa su dali osam poena za prvu četvrtinu, a za cijelo poluvrijeme 24, dok je domaćin imao +10 na velikom odmoru. Gledali smo nešto efikasniji nastavak, a pobjeda je morala da padne poslije neizvjesne završnice.

Drama na minut do kraja

What a comeback win for @FBBasketbol against the reigning champs on the road... #EveryGameMatters https://t.co/TS7WMrOPIW — EuroLeague (@EuroLeague)October 23, 2026

Fener je uspio da dođe do drugog vođstva na meču u samom finišu i na kraju odnese sav plijen iz Grčke. Drama je dostigla vrhunac, a sudije su bile na velikom izazovu, pošto su u nekoliko navrata morale da gledaju snimak.

Prvo je vraćen snimak zbog auta, lopta je dodijeljena Feneru koji je imao +1 u tom momentu, da bi Šarunas Jasikevičijus zatražio čelendž i praktično "namjestio" pobjedu svojim izabranicima. Vezenkovu je dosuđena ometajuća greška, što znači dva slobodna bacanja i lopta sa strane, a domaći su uspjeli da profitiraju poslije polovičnog učinka Boldvina, a potom Klajburna sa linije penala.

Ostalo je još solidno vremena (4,6 sekundi) za napad tima Jorgosa Barcokasa, ali je Vezenkov promašio cijeli koš iz izgrađene akcije.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Šilds sa 17 poena, Boldvin je dodao 14, a Larkin 13. U poraženoj ekipi najbolji je bio Vezenkov, kojem na kraju ide i uloga tragičara (17 poena i 10 skokova), Miler-Mekintajer je imao 12 poena i šest asistencija, Vord je dodao 11 uz važnu promašenu trojku koja je najavila preokret Fenera.

"Stotku" je zabilježila u Valensija na gostovanju Parizu 104:93. Ovaj meč je za razliku od onog u Grčkoj bio i te kako efikasan. Šorts i Bruk su predvodili španski tim sa 25, odnosno 22 poena, a sljedeći najefikasniji je bio Sako sa 10 poena. U poraženom timu je bilo više raspoloženih igrača, Roden je bio najbolji sa 20, ispratili su ga Dokosi i Morgan sa po 12, 11 je dodao Ferera.