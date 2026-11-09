Lebron Džejms progovorio o hapšenju na svom posjedu u Los Anđelesu

Lebron Džejms se oglasio nakon hapšenja muškarca na njegovom posjedu, ističući da je njegova porodica bezbjedna, što mu je najvažnije.

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Legendarni NBA igrač Lebron Džejms se oglasio nakon što je na njegovom posjedu uhapšen muškarac zbog sumnje da je uhodio košarkašku zvijezdu u Los Anđelesu. As Filadelfije istakao je da je njegova porodica bezbjedna, što mu je u ovom trenutku najvažnije.

"Moja porodica je bezbjedna i to je najvažnije", rekao je Džejms u razgovoru sa novinarima u nedjelju. "Još sve sagledavam i pokušavam da shvatim šta se dogodilo", rekao je Džejms novinarima u nedjelju, ne želeći da iznosi više detalja o incidentu.

Kad i kako je neko upao na posjed Lebrona Džejmsa?

Do incidenta je došlo u petak, kada je policija Los Anđelesa pozvana zbog prijave o mogućoj provali na Džejmsovom imanju u Brentvudu, u Kaliforniji. Policajci su po dolasku zatekli muškarca na posjedu i uhapsili ga zbog krivičnog djela uhođenja. Prema navodima policije, hapšenje je proteklo bez incidenata. U trenutku kada je muškarac uhapšen, Džejms i njegova porodica nisu bili kod kuće. Osumnjičeni navodno nije ulazio u kuću, niti je kod sebe imao oružje.

Posebno neobičan dio slučaja uslijedio je tokom razgovora sa policajcima. Osumnjičeni je navodno tvrdio da vjeruje da je Lebronov sin. Naravno, za tvrdnju nema potvrde i ona je predstavljena isključivo kao izjava muškarca tokom razgovora sa policijom.

Istraga se nastavlja Policija je zabilježila slučaj, ali zasad nema mnogo javno dostupnih detalja o osumnjičenom niti o tome šta je prethodilo njegovom pojavljivanju na imanju. Lebron Džejms i njegovi ukućani nisu se javno oglašavali povodom incidenta. Takođe nije poznato da li će tužilaštvo pokrenuti formalni postupak protiv uhapšenog muškarca.

Džejms se u trenutku incidenta nalazio sa Filadelfijom na gostujućoj turneji. U petak uveče vratio se u Klivlend, gdje je sa svojim timom igrao protiv Kavalirsa, dok su Seventisiksersi u nedjelju gostovali Čikago Bulsima. Incident očigledno nije uticao na njegov nastup na parketu. Džejms je u pobjedi Filadelfije nad Čikagom rezultatom 127:122 postigao 22 poena.

Prema kalifornijskim zakonima, za krivično djelo uhođenja može biti izrečena kazna do tri godine zatvora, novčana kazna do 10.000 dolara ili obje kazne.

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(MONDO)