Broni Džejms (22) sin jednog od najvećih košarkaša svih vremena Lebrona Džejmsa otišao je u razvojnu ligu i neće više biti sa prvim timom Lejkersa.

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Dosta je bilo Bronija Džejmsa Los Anđeles Lejkersima i riješili su da ga prebace u razvojnu ligu. Sin Lebrona Džejmsa došao je u Lejkerse nakon samo jedne sezone na USC-u 2024. godine kao 55. pik, ali se nije nametnuo. Jasno je bilo da je njegov debi pored oca više marketinški nego košarkaški potez, a sada je bez oca u Los Anđelesu degradiran.

On i ruki Kameron Kar će igrati za Koačela Vali Lejkerse i on će svoju treću NBA sezonu nastaviti u razvojnoj ligi. Ove sezone je Broni, koji ima već 22 godine, prosječno imao 0,8 poena za 2,4 minuta u igri prosječno u 5 utakmica.

U ruki sezoni se pojavio na 27 mečeva i čak jednom bio starter, a prosječno je davao 2,3 poena za 6,7 minuta u igri. Zatim je naredne sezone odigrao 42 minuta i jednom je bio starter, a davao je 2,9 poena po meču i uspio je da upiše 1,2 minuta po meču.

Da li su Lejkersi mogli bolje?

Vidi opis Lejkersi sklonili Lebronovog sina: Kad tata više nije u timu za Bronija nema mjesta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: David Becker / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ EliteMixtapes Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ EliteMixtapes Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Mnogo buke je izazvao taj potez Lejkersa, kao i to što su mu do sada dali preko 3.000.000 dolara, a ove sezone će ga platiti dodatnih 2.300.000 dolara. Na draftu 2024. nije bilo velikih zvijezda, za sada se najbolje pokazao četvrti pik Stefon Kesl. Anton Votson koji je biran prije Bronija je trenutno takođe u razvojnom timu Lejkersa, Kevin Mekular koji je biran poslije je prošle sezone uzeo titulu sa Niksima, ali sa mizernom minutažom, Ulrih Komče je u Bugarskoj, ali recimo posljednji pik Arijel Hukporti je prošle godine u Njujorku odigrao 54 meča.

Djeluje da Broni Džejms ne bi ušao u NBA ligu da mu nije bilo slavnog oca, ali sa druge strane u generaciji gdje ni prvi pik Zakari Risaše ne može da se nametne NBA timovima vjerovatno nije sa 55. pikom tim Lejkersa ni mogao mnogo više.

(MONDO)

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