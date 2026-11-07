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Kristaps Porzingis se povukao sa 31 godinom: "Napuštam košarku, moram sada da brinem o zdravlju"

Kristaps Porzingis se povukao sa 31 godinom: "Napuštam košarku, moram sada da brinem o zdravlju"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kristapsu Porzingisu prvo je dijagonostikovana misteriozna bolest, a sada je morao da "napusti košarku" sa samo 31 godinom.

Kristaps Porzingis završio karijeru Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Kristaps Porzingis napušta košarku i po svemu sudeći – završava karijeru! Sa samo 31 godinom rekao je zbogom košarci 218 centimetara visoki centar Golden Stejta, i to nakon što mu je otkrivena rijetka bolest. Njemu je dijagnostikovan POTS sindrom i nakon glasine da Golden Stejt pokušava da ga se riješi, sada se on sam oglasio.

Istakao je da mora da stavi na prvo mjesto svoje zdravlje, iako se radovao novoj sezoni sa Golden Stejtom. Trebalo je da zaradi 20.000.000 dolara i vidjećemo šta će biti sa tim ugovorom.

Izjava Kristapsa Porzingisa

"Ove sezone sam se zaista radovao što ću igrati sa ovom ekipom, ali kako sam pojačavao intenzitet treninga, moje tijelo nije reagovalo onako kako sam očekivao. Dobro sam, ali znam šta je sve potrebno i svjestan sam da trenutno nisam na nivou na kojem želim da budem kako bih pružio partije kakve očekujem od sebe. U ovom trenutku donio sam odluku da zdravlje stavim na prvo mjesto i povučem se iz igre koju volim.

U ovoj situaciji želim da iskažem najveće poštovanje prema Golden Stejt Voriorsima i da sarađujem sa njima kako bismo pronašli rješenje koje ima smisla. Zahvalan sam svojoj porodici i najbližima što su uvijek uz mene. Veliko hvala svima vama na podršci. Idemo dalje, ka boljim danima", napisao je Letonac.

Karijera Kristapsa Porzingisa

Porzingis je debitovao kao senior u Sevilji, a onda je na iznenađenje svih izabran kao četvrti pik 2015. godine od strane Njujork Niksa. Eksplodirao je odmah u NBA ligi gdje je 2018. bio i Ol-star, a onda je trejdovan u Dalas. Tu je izdržao tri godine i od tada se seljakao. Bio je u Vašingtonu godinu dana, pa dvije godine u Bostonu gdje je čak uzeo i šampionski prsten. Poslije godinu dana u Atlanti igrao je prošle sezone u Golden Stejtu, ispostaviće se svoju posljednju sezonu.

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Tagovi

Kristaps Porzingis NBA liga Golden Stejt

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