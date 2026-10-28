Kristaps Porzingis ima POTS sindrom: Golden Stejt mu spremio otkaz i 23 miliona čim je objavljena dijagnoza

Golden Stejt Voriorsi su riješili da otpuste Kristapsa Porzingisa kada su vidjeli da će zbog misteriozne bolesti teško ponovo na teren.

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Golden Stejt gleda na svaki način da se otarasi Kristapsa Porzingisa, a realna opcija je i otkaz. Ukoliko ne nađu neku ekipu u kojoj bi mogli da ga trejduju spremna je uprava Voriorsa da mu isplati ogroman ugovor bez igranja utakmica.

Nije to planirano prvobitmo. Iskusni centar iz Letonije potpisao je dvogodišnji ugovor vrijedan 40.000.000 dolara, ali je onda otkriveno da ima misterioznu bolest. Zbog POTS sindroma koji mu je dijagnostifikovan veliko je pitanje kako bi mogao da nastavi da se bavi košarkom, što Voriorsima pravi ogromne probleme.

Ukoliko riješe da ga otpuste moraće da mu isplate 20.000.000 dolara za sezonu koja je počela, ali srećom po Golden Stejt od 20.000.000 koliko je dogovoreno za narednu sezonu garantovana su mu samo 3 miliona dolara. Ipak, ukoliko dođe do otkaza biće to jedan od skupljih otkaza pošto će morati da bude isplaćeno minimum 23 miliona dolara.

Zašto se ovo isplati?

Zato što je trenutno tim Golden Stjeta 20.400.000 dolara iznad linije za naplatu poreza na luksuz. Otkaz Porzingisu i isplata njegovog ugovora na četiri ili pet godina bi to skoro izbrisala i onda bi Golden Stejt bio jako blizu toga da padne ispod granice za plaćanje dodatnog poreza.

Kraj karijere za Porzingisa?

Velika je senzacija bio Kristaps Porzingis kada je 2015. kao relativno nepoznat centar Sevilje izabran kao 4. pik na draftu. Igrao je četiri godine u Niksima, tri u Dalasu, sezonu u Vašingtonu i dvije u Bostonu. Prošle godine je nastupao za Golden Stejt, a sa 31 godinom ima ogromnu istoriju povreda koje su mu usporile karijeru. Sada se na to dodao misteriozni POTS sindrom koji prijeti da mu karijeru i završi.

(MONDO)

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