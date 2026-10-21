logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lebron Džejms u klinču sa navijačem: "O čemu pričaš, je*ote?"

Lebron Džejms u klinču sa navijačem: "O čemu pričaš, je*ote?"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lebron Džejms je izgubio živce na debiju za Filadelfija Seventisikserse, ali je na kraju slavio.

Lebron Džejms se svađa sa navijačem Izvor: X/@TheHoopCentral/Printscreen

Aktuelni šampioni NBA lige Njujork Niksi poraženi su od Filadelfija Seventisiksersa sa 106:100 na otvaranju sezone. Očekivano, u prvom planu je bio Lebron Džejms, koji je ljetos stigao iz Los Anđeles Lejkersa. Na svom zvaničnom debiju standardno je "isporučio" ono što se od njega očekuje, pošto je zabilježio 14 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Ipak, bio je Lebron prilično nervozan na svom debiju, pošto je ušao u žestoku raspravu sa jednim navijačem Niksa. Čitav meč je bio i te kako tenzičan i velika borba će se voditi između ova dva tima za sam vrh Istočne konferencije.

Poslije jednog jačeg faula "kralja", jedan navijač je imao šta da mu dobaci, ali mu on nije ostao dužan...

"Na srednjem zapadu nema ničeg mekog... Nisam ja sa Zapadne obale, ja sam iz Ohaja. Dijete sam Ohaja, o čemu ti, je*ote, pričaš?", rekao je bijesni Lebron.

Maksi je u pobjedničkom timu bio najbolji sa 28 poena, Braun je dodao 19 uz devet skokova, dok je pomenuti Lebron Džejms imao 14 poena uz osam skokova.

Kod Niksa se istakao Branson sa 21 poenom i pet skokova, kao i nevjerovatni Tauns koji je postigao 19 poena uz 12 skokova.

Koliko Lebron zarađuje u Filadelfiji?

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms potpisao je skroman ugovor sa Filadelfijom, po kome će za dvije godine zaraditi osam miliona dolara.

On će po prvi put u NBA karijeri dužoj od dvije decenije biti među slabije plaćenim igračima. Za njega su Nikola Jokić, Stef Kari, Džejson Tejtum, Janis Adetokumbo i ostale NBA zvijezde daleko ispred, dok je prilično iznenađujuća informacija to što je plaćen manje od srpskih košarkaša Nikole Jovića i Nikole Topića, kao i pojedinih koledž igrača koji tek treba da grade karijere na najvećoj košarkaškoj sceni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Lebron Džejms Filadelfija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC