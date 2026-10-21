Lebron Džejms u klinču sa navijačem: "O čemu pričaš, je*ote?"

Lebron Džejms je izgubio živce na debiju za Filadelfija Seventisikserse, ali je na kraju slavio.

Izvor: X/@TheHoopCentral/Printscreen

Aktuelni šampioni NBA lige Njujork Niksi poraženi su od Filadelfija Seventisiksersa sa 106:100 na otvaranju sezone. Očekivano, u prvom planu je bio Lebron Džejms, koji je ljetos stigao iz Los Anđeles Lejkersa. Na svom zvaničnom debiju standardno je "isporučio" ono što se od njega očekuje, pošto je zabilježio 14 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Ipak, bio je Lebron prilično nervozan na svom debiju, pošto je ušao u žestoku raspravu sa jednim navijačem Niksa. Čitav meč je bio i te kako tenzičan i velika borba će se voditi između ova dva tima za sam vrh Istočne konferencije.

Poslije jednog jačeg faula "kralja", jedan navijač je imao šta da mu dobaci, ali mu on nije ostao dužan...

"Na srednjem zapadu nema ničeg mekog... Nisam ja sa Zapadne obale, ja sam iz Ohaja. Dijete sam Ohaja, o čemu ti, je*ote, pričaš?", rekao je bijesni Lebron.

LeBron goes OFF on a Knicks fan:“Ain’t nothing soft in the Midwest…I’m not from the West Coast, I’m from Ohio, baby. I’m an Ohio baby, fu*k is you talking about?”(via @BrickCenter_) https://t.co/Swoq5ms6ei — Hoop Central (@TheHoopCentral)October 21, 2026

Maksi je u pobjedničkom timu bio najbolji sa 28 poena, Braun je dodao 19 uz devet skokova, dok je pomenuti Lebron Džejms imao 14 poena uz osam skokova.

Kod Niksa se istakao Branson sa 21 poenom i pet skokova, kao i nevjerovatni Tauns koji je postigao 19 poena uz 12 skokova.

Koliko Lebron zarađuje u Filadelfiji?

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms potpisao je skroman ugovor sa Filadelfijom, po kome će za dvije godine zaraditi osam miliona dolara.

On će po prvi put u NBA karijeri dužoj od dvije decenije biti među slabije plaćenim igračima. Za njega su Nikola Jokić, Stef Kari, Džejson Tejtum, Janis Adetokumbo i ostale NBA zvijezde daleko ispred, dok je prilično iznenađujuća informacija to što je plaćen manje od srpskih košarkaša Nikole Jovića i Nikole Topića, kao i pojedinih koledž igrača koji tek treba da grade karijere na najvećoj košarkaškoj sceni.