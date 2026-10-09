logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lebron Džejms debitovao za Filadelfiju: U 42. godini "uzeo ključeve" još jednog tima

Lebron Džejms debitovao za Filadelfiju: U 42. godini "uzeo ključeve" još jednog tima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Lebron Džejms je debitovao za Filadelfiju, ali je njegov tim izgubio od Bruklina. Kako je prošao 'Kralj' na svom prvom meču?

Lebron Džejms debitovao za Filadelfiju Izvor: Ishika Samant / Getty images / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms debitovao je prethodne noći u novom klubu. "Kralj" je ljetos potpisao za Filadelfiju Seventisikserse i vidjećemo da li će uspjeti da dođe do petog šampionskog prstena u četvrtom različitom klubu za koji je igrao, pošto je prethodno osvojio po dvije titule sa Majamijem i po jednu sa Lejkersima i Klivlendom.

Udružio je sada snage sa Džoelom Embidom, Tajrisom Maksijem, Vi Džej Edžkombom i Džejlenom Braunom, a prvi meč nije baš prošao kako su se nadali.

Na debiju Lebrona Džejmsa za Filadelfiju, Bruklin je pobijedio 114:108, dok je "Kralj" zabilježio 10 poena, četiri skoka i pet asistencija. Ukupno je na terenu proveo 18 minuta, a čak osam od deset postignutih poena bilo je za linije za slobodna bacanja. Šutirao je samo jednom iz igre i to je pogodio.


S druge strane čini se da su Džejlen Braun (18 poena) i Tajris Maksi (14) preuzeli ovu ekipu, dok ostaje da se vidi kako će sve izgledati kada se vrati i Džoel Embid, koji ponovo kuburi sa povredama.

NBA rezultati - predsezona:

  • Klivlend - Boston 113:124
  • Bruklin - Filadelfija 114:108
  • Majami - Nju Orleans 128:118
  • Njujork - Vašington 109:111
  • San Antonio - Atlanta 116:123
  • L.A. Lejkers - Sakramento 114:110

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lebron Džejms košarka NBA liga Filadelfija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC