Lebron Džejms debitovao za Filadelfiju: U 42. godini "uzeo ključeve" još jednog tima

Lebron Džejms je debitovao za Filadelfiju, ali je njegov tim izgubio od Bruklina. Kako je prošao 'Kralj' na svom prvom meču?

Izvor: Ishika Samant / Getty images / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms debitovao je prethodne noći u novom klubu. "Kralj" je ljetos potpisao za Filadelfiju Seventisikserse i vidjećemo da li će uspjeti da dođe do petog šampionskog prstena u četvrtom različitom klubu za koji je igrao, pošto je prethodno osvojio po dvije titule sa Majamijem i po jednu sa Lejkersima i Klivlendom.

Udružio je sada snage sa Džoelom Embidom, Tajrisom Maksijem, Vi Džej Edžkombom i Džejlenom Braunom, a prvi meč nije baš prošao kako su se nadali.

Na debiju Lebrona Džejmsa za Filadelfiju, Bruklin je pobijedio 114:108, dok je "Kralj" zabilježio 10 poena, četiri skoka i pet asistencija. Ukupno je na terenu proveo 18 minuta, a čak osam od deset postignutih poena bilo je za linije za slobodna bacanja. Šutirao je samo jednom iz igre i to je pogodio.

LeBron lost a step https://t.co/5ASbfrumuI — LakeShowYo (@LakeShowYo)October 8, 2026



S druge strane čini se da su Džejlen Braun (18 poena) i Tajris Maksi (14) preuzeli ovu ekipu, dok ostaje da se vidi kako će sve izgledati kada se vrati i Džoel Embid, koji ponovo kuburi sa povredama.

NBA rezultati - predsezona:

Klivlend - Boston 113:124

Bruklin - Filadelfija 114:108

Majami - Nju Orleans 128:118

Njujork - Vašington 109:111

San Antonio - Atlanta 116:123

L.A. Lejkers - Sakramento 114:110

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!