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Dedu Lebrona sve boli: Ima 41 godinu, artritis i išijas, ali hoće da igra košarku

Dedu Lebrona sve boli: Ima 41 godinu, artritis i išijas, ali hoće da igra košarku

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Lebron Džejms ima gomilu problema pred novu sezonu u kojoj će probati‚da sa Filadelfijom napravi tim za titulu.

Lebron Džejms ima 41 godinu, artritis i išijas, ali hoće da igra košarku Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Lebron Džejms je otišao u Filadelfiju i sa 41 godinom će u novom timu probati da osvoji titulu. Ipak, odmah su krenuli problemi i sada je otkriveno da "Kralj" kako ga zovu ima artritis. Navodno mu je dijagnostifikovan hronični artritis u levom stopalu i on mora svaki dan da oporavlja stopalo kako bi mogao da igra. 

Nije to ništa novo jer su Los Anđeles Lejkersi tokom sezone 2025/26 više puta naveli da je artritis razlog zbog koga on nije igrao utakmice, a propustio je čak 22 meča prošle sezone. Prošle sezone je propustio prvi mjesec sezone zbog išijasa, a sada se opet muči.

Šta kažu mediji?

"Džejmsov dan počinje oko 7.45 ujutru u trening-kompleksu Siksersa, gdje ga čeka njegov dugogodišnji atletski trener Majk Mansas. Slijedi uobičajena rutina: istezanje, aktivacija mišića i različiti tretmani, sve kako bi tijelo bilo spremno za istorijsku, 24. NBA sezonu. Svakom utakmicom koju odigra Džejms dodatno pomjera sopstveni rekord po broju sezona u NBA ligi.

Posebna pažnja posvećuje se njegovom lijevom stopalu, koje je zahvaćeno hroničnim artritisom, navode izvori ESPN-a, ali i donjem dijelu leđa. Upravo zbog problema sa leđima, odnosno išijasa, Džejms je prošle sezone propustio prvi mjesec takmičenja", navodi "ESPN" u svom tekstu. 

Šta je išijas, a šta je artrtis? 

Artritis je degenerativna bolest zgloba. Može da izazove bol, ukočenost, otok i smanjenu pokretljivost. Kod Lebrona je to bol u stopalu koji mu otežava kretanje. Što se tiče Išijasa to je problem koji nastaje kada se jedan od živaca, takozvani išijadični živac pritisne. Najveći nerv u tijelu je pot prtitiskom, a bol kreće od donjeg dijela leđa, a može da se širi na zadnjicu, kuk i niz nogu, zavisno od toga koliki je pritisak. 

Lebron - šok za sve

Nakon što je Lebron Džejms igrao godinama igrao za Klivlend, potom četiri godine za Majami, a onda opet za Klivlend proveo je čak osam godina u Los Anđeles Lejkersima. Poslije toga se očekivalo da se vrati u neki od bivših klubova, ali je on došao u Filadelfiju gdje je čak potpisao ugovor na dvije godine. 

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Lebron Džejms

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