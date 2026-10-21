Počela NBA liga: Srpski zet uzalud ubacio 38 poena za Seltikse

Boston Seltiks prosuo veliku prednost u završnici prve utakmice sezone protiv Detroita

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Detroit Pistonsi pobijedili su Boston Seltikse121:113 u prvoj utakmici NBA lige, uz furioznu seriju 23:0 u posljednjoj četvrtini. Slavni gost imao je čak 21 poen prednosti, ali su Pistonsi zaostatak 92:99 na osam minuta do kraja pretvorili u vođstvo 112:99 i tu je bio kraj.

Pred velikim brojem legendi Detroita, poput Ajzeje Tomasa, Ripa Hamiltona, Bena Volasa i Džerija Stekhausa, Detroit je ostvario veliku pobjedu. Pistonse su predvodili plejmejker Kejd Kaningem (22 poena, osam asistencija), centar Džejlen Djuren (22 poena, devet skokova), šuter Dankan Robinson (21 poen, pet trojki) i Amerikanac sa crnogorskim pasošem Džavonte Grin, bek koji je postigao 19 poena za pobjednički tim.

Pol Džordž ubacio sve, uzalud

U poraženom Bostonu najefikasniji je bio "srpski zet", sjajni Pol Džordž (36), novajlija koji je ubacio 38 poena uz pet ukradenih lopti i sedam ubačenih trojki iz 12 pokušaja. Najbolji igrač njegovog tima Džejson Tejtum (28) imao je katastrofalno šutersko veče, jer je postigao samo 13 poena iz čak 23 šuta, a trojke je gađao 0/7.

Bolan početak Seltiksa bez Džejlena Brauna, koga su poslali u Filadelfiju u zamjenu za Džordža i za dva pika prve runde i još dva druge runde.

Pogledajte kako je Pol Džordž rešetao na debiju za Boston: