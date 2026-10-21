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Jokićevi glavni rivali imali premijeru u NBA: MVP Šej zablistao, Vembanjama očajan

Jokićevi glavni rivali imali premijeru u NBA: MVP Šej zablistao, Vembanjama očajan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zanimljivo veče u NBA ligi, odigrana su dva duela. Srpskih igrača nije bilo na terenu.

Rezultati NBA lige Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Dok čekamo da Nikola Jokić otvori novu sezonu sa Denver Nagetsima, njegovi glavni konkurenti Šej Gildžes-Aleksander i Viktor Vembanjama već su imali premijeru. Oklahoma Siti Tanderi su slavili na startu NBA lige protiv San Antonio Sparsa 116:104, a aktuelni MVP je odigrao sjajan meč.

Kanađanin je utakmicu završio kao najefikasniji sa 32 poena, šest skokova i četiri asistencije, dok je Francuz ostvario dabl-dabl od 12 poena, 13 skokova i tri asistencije, ali uz očajan šut iz igre 1/13.

Oklahoma je praktično razbila San Antonio u prvom poluvremenu. Poslije izjednačene prve dionice, u drugoj četvrtini su otišli na maksimalnih +26. Uspijevaju Sparsi da se vrate na jednocifren zaostatak u nastavku, ali Oklahoma je konstantno vraćala veliku prednost i na kraju rutinski slavila.

Pored Šeja, Oklahomu su nosili Mekejn sa 20 poena i Holmgren sa 14 uz sedam skokova. U poraženom timu najbolji je bio Kesl sa 24 poena, Harper je dodao 18, a Foks 14.

Prethodne večeri odigran je još jedan duel u najjačoj košarkaškoj ligi. Filadelfija je slavila protiv aktuelnog šampiona, Njujork Niksa sa 106:100. Maksi je u pobjedničkom timu bio najbolji sa 28 poena, Braun je dodao 19 uz devet skokova, dok je Lebron Džejms imao 14 poena uz osam skokova.

Kod Niksa se istakao Branson sa 21 poenom i pet skokova, kao i nevjerovatni Tauns koji je postigao 19 poena uz 12 skokova.

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NBA liga

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