Hapšenje na imanju Lebrona Džejmsa: Nepoznati muškarac izjavom šokirao policiju

Incident na imanju Lebrona Džejmsa: nepoznati muškarac uhapšen zbog sumnje na proganjanje, uz bizarnu tvrdnju o srodstvu.

Izvor: Paul Sancya/AP

Lebron Džejms se našao u centru neobičnog incidenta koji se dogodio daleko od košarkaškog terena. Nepoznati muškarac uhapšen je u Los Anđelesu nakon što ga je obezbjeđenje primijetilo na imanju NBA zvijezde, a tokom razgovora sa policijom iznio je bizarnu tvrdnju da je Lebronov sin.

Prema informacijama koje je objavio TMZ, obezbjeđenje je u petak uveče, oko 21 čas, putem nadzornih kamera uočilo muškarca na posedu. Nakon toga je pozvana policija Los Anđelesa, čiji su pripadnici izašli na teren i priveli osumnjičenog zbog sumnje na proganjanje. Prema dostupnim informacijama, muškarac jeste bio na imanju, ali nije ušao u samu kuću. Policija je nakon intervencije sačinila prijavu zbog sumnje na proganjanje, dok identitet osumnjičenog i dalje nije objavljen.

Posebno neobičan dio slučaja uslijedio je tokom razgovora sa policajcima. Osumnjičeni je navodno tvrdio da veruje da je Lebronov sin. Naravno, za tvrdnju nema potvrde i ona je predstavljena isključivo kao izjava muškarca tokom razgovora sa policijom.

Nije poznato šta je bio njegov motiv, kako je dospio na imanje niti da li će protiv njega biti podnesene dodatne optužbe. Za sada nema informacija ni o tome da je tokom incidenta došlo do fizičkog kontakta ili povređivanja.

Lebron u trenutku incidenta bio u Klivlendu Lebron Džejms se u vrijeme incidenta nije nalazio u Los Anđelesu. On je sa Filadelfijom, za koju je ovog leta potpisao, gostovao Klivlendu. Filadelfija je poražena 119:95, a Džejms je meč završio sa samo osam poena, uz šut iz igre 3/12 i šest izgubljenih lopti.

Istraga se nastavlja

Policija je zabilježila slučaj, ali zasad nema mnogo javno dostupnih detalja o osumnjičenom niti o tome šta je prethodilo njegovom pojavljivanju na imanju. Lebron Džejms i njegovi ukućani nisu se javno oglašavali povodom incidenta. Takođe nije poznato da li će tužilaštvo pokrenuti formalni postupak protiv uhapšenog muškarca.

Slučaj je tako dobio neobičan epilog - sve je počelo kada je obezbjeđenje na kamerama uočilo nepoznatu osobu na imanju NBA zvijezde, a završilo se hapšenjem i tvrdnjom osumnjičenog da je u srodstvu sa Džejmsom.