ABA liga objavila konačnu listu sudija za sezonu 2026/27: Najviše arbitara dolazi iz BiH

ABA liga je objavila konačnu listu sudija za sezonu 2026/27.

Izvor: ABA liga/Dragana Stjepanović

ABA liga je objavila konačnu listu sudija za sezonu 2026/27 i na njoj se nalazi ukupno 55 arbitara, od čega 24 iz prošle sezone. Objavljeno je zvanično saopštenje na sajtu regionalnog takmičenja, a na spisku se nalazi čak 12 arbitara iz BiH.

"Od 55 sudija, 43 su sa Balkana (78 odsto), četvorica su iz zemalja koje učestvuju u takmičenju (Rumunija i Slovačka), što znači da 85.5 odsto sudija dolazi iz zemalja učesnika. Preostale sudije su iz drugih evropskih zemalja i jedan iz Amerike, prosječne godine sudija su 37", navodi se u saopštenju.

Treneri su nezadovoljni suđenjem u ABA ligi i to ne kriju, vidi se i po reakcijama, posebno na tehničke greške i proteste. Vlada Jovanović (Spartak) je javno pričao i greškama i lošem suđenju, a oglasio se i prvi čovjek Crvene zvezde Željko Drčelić. Tražili su od ABA lige da nađe zajednički jezik sa najboljim sudijama i onima koji sude Evroligu, Evrokup, ali izgleda da do dogovora ipak nije došlo.

Tako bar može da se zaključi na osnovu saopštenja od strane regionalnog takmičenja. Takođe, nedavno su iz ABA lige istakli da je "suđenje na zadovoljavajućem nivou".

Spisak sa jednim Srbinom

Dakle, od srpskih sudija samo je Vojkan Živković na spisku. Kada su u pitanju sve zemlje na spisku, to izgleda ovako:

Hrvatska (7) - Bojan Kruljac, Hrvoje Muhvić, Krešimir Anzulović, Krešimir Katić, Krunoslav Peić, Mateo Pavičić, Nermin Nikšić;

Crna Gora (10) - Bojan Popović, Igor Janjušević, Jovan Vujović, Kenan Grušmirović, Lazar Knežević, Lazar Ćetković, Miroslav Kaluđerović, Miodrag Lakićević, Sead Babić, Stefan Vuković;

Bosna i Hercegovina (12) - Hasan Bajgorić, Haris Bijedić, Milan Danilović, Nikola Domazet, Srđan Bogdanović, Slaven Vavan, Miljan Kovačević, Bojan Jovanić, Goran Stojančević, Ivan Milićević, Tomislav Stapić, Vladimir Matić;

Makedonija (9) - Boro Antovski, Igor Temelkov, Mario Mađoski, Petar Petrovski, Stefan Ristovski, Vladimir Mihajlović, Aleksandar Davidov, Dejan Zafirovski, Nikola Jakimovski;

Slovenija (4)- Benis Čehić, Tadej Venta, Andraž Rebeušek, Edo Javor;

Slovačka (2) - Peter Gacik, Vladimir Karnaj;

Poljska (2) - Silvija Aleksandra Zbikovska, Robert Mordal;

Rumunija (2) - Stefan Atumelese, Oktavijan Goina;

Švedska (2) - Nasrolah Šaker, Aleksander Milan Šešević;

Italija (1) - Kristijan Kalabreze;

Njemačka (1) - Hakan Senkesen;

Kolumbija (1) - Karlos Havijer Duenjas Urego;

Bugarska (1) - Mohamed Amdzan Hoder Alkurdi;

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!