Džon Končar napustio Olimpijakos nakon kratkog boravka, a klub je potvrdio sporazumni raskid ugovora.

Izvor: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Američki košarkaš srpskog porijekla Džon Končar više nije igrač Olimpijakosa, zvanično je saopštio klub. Končar je manje od mjesec dana bio član Olimpijakosa i vrlo brzo se ispostavilo da nije "kliknuo" s ekipom, tako da je sad dogovoren sporazumni raskid ugovora.

Končar nije bio srećan u Olimpijakosu i tražio je raskid ugovora, što je Olimpijakos objeručke prihvatio pošto nije bio zadovoljan njegovim zalaganjem i partijama.

"Želio bih iskreno da se zahvalim Olimpijakosu na prilici da postanem dio tako velikog kluba, ali i na ogromnom poštovanju koje je pokazao prema mojoj želji da odem. Od prvog do posljednjeg trenutka osjećao sam podršku i poštovanje ljudi iz kluba, a to mi mnogo znači. Nažalost, lični razlozi mi ne dozvoljavaju da nastavim da budem dio ovog tima. Odluka nije bila laka, ali u ovom trenutku moram da je donesem", rekao je Končar i dodao:

"Želim da se zahvalim upravi, trenerima, saigračima i, naravno, navijačima Olimpijakosa. Ekipi želim mnogo uspjeha i sve najbolje do kraja sezone."

Končar je inače odigrao samo dvije utakmice za Olimpijakos - protiv Zvezde i Dubaija - i nije uspio da se upiše u strijelce.

Ko je Džon Končar?

Nakon više od 300 mečeva u Memfisu potpisao je za Jutu, završio je sezonu 2025/26 u Juti, ali nakon 26 odigranih mečeva u timu Džeza nije ostao u ekipi. Trejdovan je zajedno sa Kodijem Vilijamsom u Minesotu 29. avgusta 2026, ali su ga Timbervulvsi odmah otpustili.

Potpisao je ugovor sa NBA šampionima Njujork Niksima u septembru, ali je i odatle otpušten i sada je stigao u Olimpijakos gdje će probati da postane jedan od ključnih šutera tima uz Evana Furnijea. U NBA ligi je zapravo u Juti imao najveću ulogu, davao je šest poena po meču uz tri asistencije, dvije ukradene lopte, blokadu i 5,7 skokova prošle godine. U Memfisu je godinama bio opcija sa klupe, sada se očekuje mnogo više od njega.

Ima veze sa ovim prostorima, što nagovještava njegovo prezime. Za sada samo znamo da ima i srpsko porijeklo, što i ne čudi s obzirom na to da je u Ilinoisu i baš u Čikagu mnogo srpskih iseljenika.