Barselona je poslije povreda Kevina Pantera i Umodže Gibsona dovela Kilijana Hejsa.

Izvor: Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Barselona je riješila da se pojača iz NBA lige. Dugogodišnji NBA košarkaš Kilijan Hejs pojačaće Katalonce, ali uz izlaznu klauzulu u slučaju NBA ponude koja bi ga vratila u Ameriku.

Reprezentativac Francuske rođen na Floridi počeo je karijeru u Šoleou, igrao je za Ulm, a onda je kao sedmi pik na draftu 2020. godine otišao u NBA. Igrao je četiri godine za Detroit, zatim za Bruklin i Sakramento, ali se za šest godina u najjačoj ligi svijeta nije nametnuo kao prva opcija.

Dvije sezone u Detroitu bio je starter, ali od odlaska iz Pistonsa jako je malo igrao. U NBA karijeri odigrao je 239 mečeva i imao solidnu statistiku od 7,9 poena i 5 skokova po utakmici.

Šta će Hejs Barseloni?

Vidi opis NBA bomba u Evroligi: Barselona dovela pleja da zamijeni Kevina Pantera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SEBASTIEN NOGIER/EPA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Igra na poziciji plejmejkera gdje će biti rival Džastinu Robinsonu i Huanu Nunjezu za sada. Ipak, glavni razlog njegovog dolaska je to što su se povrijedili Umodža Gibson i Kevin Panter. Sa povrijeđenim Panterom, Gibsonom, ali i Makunduom i Evdomanom, ostala je Barselona na 11 igrača. Ipak, i dalje su u vrhu, sa serijom od pet pobjeda. Nalaze se na samom vrhu sa skorom od 8 pobjeda i 3 poraza.

(MONDO)

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