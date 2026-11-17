Pep Gvardiola je uživao u pobjedi Dubaija nad Efesom u Evroligi, prateći srpske košarkaše Petruševa i Dangubića.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Dubaija pobijedili su u utorak na svom terenu ekipu Efesa rezultatom 80:75 u utakmici 12. kola Evrolige. Utakmicu je iz prvog reda posmatrao najveći fudbalski trener današnjice Pep Gvardiola (55) sa kćerkom Marijom (25).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mfiondu Kabengele sa 18 poena, dok je Džanan Musa dodao 14. Srpski košarkaš Filip Petrušev proveo je na terenu nešto manje od 23 minuta u ekipi Dubaija, a za to vrijeme zabilježio je 10 poena, četiri skoka i jednu asistenciju, dok je njegov sunarodnik Nemanja Dangubić imao učinak od četiri poena, dva skoka i jedne asistencije za sedam minuta u igri.

Kod gostiju, najbolji je bio Metju Strazel sa 20 poena, dok je Dario Šarić ubacio 15.

Košarkaši Dubaija se trenutno nalaze na petom mjestu na tabeli Evrolige sa osam pobjeda i četiri poraza, dok je Efes na 14. poziciji sa skorom 5/7. Dubai će u narednom, 13. kolu gostovati Makabiju, dok će Efes dočekati Asvel.

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