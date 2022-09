Đoković poslije drame i šou programa do polufinala!

17 : 11

5:3 - BREJK!

Brejk! Novak je bilzu pobede - 5:3!

Pred početak gema Pospšil je napravio nešto dužu pauzu. Pokazao je da ne može da diše i da se muči da dođe do vazduha. Strpljivo je Novak sačekao da se njegov prijatelj vrat, a onda je u više navrata udarao lopticu iz sve snage. Jasno je bilo da se muči sa energijom i da hoće da završi poene što pre. Znao je to i Novak, pa je radio sve da produži poene i da ga dodatno umori. Čekao je tako i dočekao svoju šansu za brejk i došao je na korak do pobede.