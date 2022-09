Dječak počeo da plače zbog Đokovića! Držao je transparent, a onda ga je Novak oduševio - nije mogao da zadrži emocije!

Novak Đoković je još jednom pokazao kakav je šampion...

Novak Đoković dao je reket jednom dječaku u Tel Avivu i rasplakao ga! Dirljiva scena dogodila se po završetku četvrtfinalnog meča i pobjede ostvarene protiv Vaseka Pospišila (7:6, 6:3). Jedan klinac je sve vrijeme držao transparent, a Srbin je to primijetio.

On je stajao na tribinama, tik uz šipku i napisao je poruku "Nole, volimo te, možeš li molim te da nam daš reket". Primijetio je sve to srpski igrač i kada je završio davanje izjava, otišao je prvo kod njega. Poklonio mu je reket, a to je izazvalo emotivnu reakciju. Dječak je briznuo u plač, dok je cijela dvorana aplaudirala.

Nije mogao da vjeruje da mu se san ostvario i da je zaista dobio poklon od svog idola. Đoković je još jednom pokazao kakav je šampion. I poslije trijumfa i svega našao je vremena da obraduje navijače, a nema sumnje da će dječak ovo zauvijek pamtiti. Uz to je postao poznat, pošto će ga svakako mnogi upamtiti sada. Što se Novaka tiče, on u polufinalu turnira igra protiv Romana Safijulina.

Pogledajte kako je to izgledalo: