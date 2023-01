Pobjeda Srbije - još živi nada na Svjetskom prvenstvu! Prljav faul iznervirao "Orlove", odmah su zaigrali kako znaju!

Srbija sada sa "plus 12" gol razlikom navija da Nemačka izgubi u subotu uveče protiv Holandije, a onda da Nemci izgube i u ponedeljak od Norveške. U tom slučaju, uz pobedu Srbije protiv Holandije u ponedeljak, naš tim bi mogao da prođe u četvrtfinale.

Na šest minuta do kraja, Bogdan Radivojević ne koristi kontru, ali "orlovi" i dalje mirno vode - 25:19.

Do kraja utakmice ima još 19 minuta.

Frka, pa duplo isključenje za Argentinu, kao da je malo "prokrvilo" naš tim! Serijom 3:0 naš tim je poveo "plus 2" i nadamo se da će u tom ritmu nastaviti i u nastavku.

Argentina vodi 10:9, a još dva minuta su ostala do poluvremena.

Marsenić je isključen, a Argetinci su to iskoristili da naprave višak na desnoj strani - 7:7. Ponovo taj Lombardi...

Ponovo je nakratko bilo "Plus 2" za naš tim (7:5), jer je strelac bio i Bogdan Radivojević. Moramo bolje od ovoga, jer su Argentinci odmah smanjili zaostatak - golom Lombardija prišli su na samo gol minusa.

Dragan Pešmalbek je u kontri asistirao Vukašinu Vorkapiću, a on je postavio vođstvo Srbije 5:3 u 10. minutu. Nadamo se da će vođstvo od sada samo rasti.

Pozicija desnog beka je najmaleroznija za Srbiju na ovom Svetskom prvenstvu, jer je Predrag Vejin doživeo tešku povredu zgloba u derbiju prve faze protiv Nemačke, a onda se u porazu od Norveške povredio i Jovica Nikolić i iako za njega Svetsko prvenstvo nije gotovo, sigurno ove subote neće biti na terenu. To ostavlja selektora Tonija Đeronu sa samo jednom opcijom na desnom beku, Milošem Orbovićem.

Šta je potrebno "Orlovima" za olimpijske kvalifikacije?

U kvalifikacije za Olimpijske igre, će ekipe koje završe od drugog do sedmog mesta (šampion sveta će direktno u Pariz). Praktično, u kvalifikacije će sve ekipe koje se nađu u četvrtfinalu, kao i prva ekipa ispod "crte" za nokaut fazu vetskog prvenstva. Sve to pod uslovom da Francuska izbori plasman do sedmog mesta i tako oslobodi i osmu "vizu" za kvalifikacije.

Važno - od devetog do 12. mesta nema razigravanja i plasman će se raspodeliti između trećeplasiranih ekipa u četiri grupe glavne faze.