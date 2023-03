Epilog jezivog pada: "Samo potres mozga!" Bivši svjetski šampion u punoj brzini sletio sa skakaonice, sad se oglasio!

Nekadašnji osvajač Svetskog kupa u ski skokovima Peter Prevc zvanično se oglasio nakon pada na Planici.

Izvor: Instagram/minaprevc

Strašnu scenu vidjeli smo na ski letaonici na Planici gdje je legendarni Peter Prevc doživio užasan pad nakon čega je hitno prevezen u bolnicu. On je na treningu u okviru Svjetskog prvenstva odmah nakon izletanja sa rampe izgubio kontrolu nad skijama, zavrtio se u vazduhu i zatim pao bočno o snijeg. Na sreću ostao je svjestan dok su ga vozili do bolnice, a sada se oglasio i na društvenim mrežama.

"Evo kako je počelo, a kako se završilo", napisao je on na instagramu, a onda se oglasio sa detaljnim opisom događaja tokom njegovog pada. Ovako je to on opisao:

Aaaaa!

Spremi se za pad

Sleti na jednu skiju

Maši

Leti u Ljubljanu na desetogodišnjicu braka sa suprugom

Budi ponosan na svoj tim!

Tako je opisao svoj pad Prevc, a vidite kako je pad izgledao:

Uzrok pada je navodno bio što su kopče na desnoj skiji bile loše i da je zbog toga u najvišoj tački leta Prevc izgubio kontrolu, a nekadašnji osvajač Kristalnog globusa je imobilizovan i prevezen u bolnicu kolima hitne pomoći.

"Ponekad stvari izgledaju loše. Na sreću, iz pada sam izašao samo sa potresom mozga i modricama na leđima. Iskreno hvala mojoj supruzi, svim bolničarima, ljekarima, medicinskim sestrama, koji brinu o meni da zdrav izađem iz bolnice. Hvala svima na ohrabrujućim porukama", napisao je Prevc na kraju.

