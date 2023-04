UŽIVO - ĐOKOVIĆEVA KONFERENCIJA ZA MEDIJE: Lakat je dovoljno dobro, biću spreman!

"Nije isključeno da odigram egzibiciju u Sarajevu. Nezvanične humanitarne mečeve je mnogo lakše organizovati i uraditi. Naravno uvijek treba da se usklade rasporedi i da se poslože kockice. Mi smo organizovali Adria tur kada nije bilo teniskih turnira i imali smo mogućnost da igramo. Nažalost se to prekinulo. Zašto da se to ne organizuje opet? Mislim da je Adria tur izrastao na plemenitoj ideji i da kroz jedinstvo, prijteljstvo i kolegijalnost pošaljemo dobre poruke. Ako neko ima takve ideje za Sarajevo, ja sam uvijek otvoren. A ima vremena, mlad sam", rekao je Đoković.

"Najveća prepreka mi je teniser iz srbije - Novak Đoković. On mi je uvijek bio najveća prepreka. Ako njega savladam mogu pred svakog. Uz dužno poštovanje prema svima uvijek je ta borba prisutna, Želiš da se dovedeš u balans psihofizički i da odigraš kako želiš. Vječita dilema kako prenijesti tu igru sa treninga kako sve teče na zvaničan meč. Postoji razlog zašto ne postoji velika grupa koja igra konstantno na visokom nivou. Ja sam hvala Bogu imao privilegiju da igram na tom nivou i bilježim rezultate"

16 : 42

Eliminacija Vavrinke je iznenađenje!

"Probao sam samo teren za trening. Potrudiću se da prije nego što izađem na teren centralni, ako to bude u srijedu, da osjetim teren na centralnom i osjetim razliku tu koja postoji kako mi je rečeno. Vidjećemo da li će biti prilike. Nadam se da ću imati prilike da udarim koju loptu. Nisam siguran da li će to biti srijeda ili četvrak. O Van Ašeu ne znam mnogo. Mislio sam da će Vavrinka da dobije, jeste iznenađenje, vidio sam kako igra, borac je. Kada su ovakvi uslovi a on je brz teško je probiti ga i nikog ne treba potcjenjivati. Nadam se da će vrijeme da izdrži i da će dosta ljudi da dođe".