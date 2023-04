Đoković stigao u Banjaluku: Sa najboljim teniserom svijeta sletio i Gael Monfis (VIDEO)

Prvi nosilac turnira Srpska open stigao je u najveći grad Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

S nestrpljenjem se u Banjaluci čekao dolazak najboljeg svjetskog tenisera, a čekanju je došao kraj.

Novak Đoković danas je letom iz Nice stigao na aerodrom u Mahovljanima, nakon čega se uputio za Banjaluku gdje ga očekuje nastup na ATP 250 turniru Srpska open.

Zajedno sa Đokovićem, u Republiku Srpsku iz Nice je doputovao i Gael Monfis, još jedan od tenisera od kojeg se očekuje mnogo na ovogodišnjem turniru, javlja RTRS.

"Dobio sam uskršnje jaje, imali smo i obilježavanje naše tradicije. Hristos vaskrse, srećan Uskrs svima", rekao je Đoković podolasku.

"Mnogo mi je drago što sam opet u Banjaluci. Posljednji put je to bilo prije mnogo godina, ovaj put sam tu zbog tenisa i nadam se uspješnoj cijeloj nedjelji i druženju sa našim narodom. Čujem da je veliko interesovanje. Samo da nas vrijeme posluži, vidim da prognoza nije baš najbolja, ali pozivam sve ljude iz Republike Srpske, BiH i regiona da dođu i uživaju u teniskom spektaklu."

Iako je tek danas doputovao, redovno je pratio sve ono što se dešavalo prethodnih dana i mjeseci kada je organizacija Srpska opena u pitanju.

"Redovno sam u komunikaciji sa organizatorima, sa mlađim bratom Đorđem koji je direktor turnira i redovno me izvještavaju. Slali su mi i slike i snimke, vidio sam da su prvi igrači došli, bio je i prvi kvalifikacioni dan, a sutra su već na rasporedu neki veoma dobri mečevi, među kojima su i oni sa našim teniserima. Već sutra biću na terenima, nadam se sa prilikom da treniram, da osjetim novi kompleks koji je već 20 godina tu. Znamo da Banjaluka veoma uspješno posljednjih dvije decenije organizuje jedan od najboljih čelendžera, tako da mi je drago što ćemo ove godine imati kategoriju 250 i za mene jedinstvenu priliku da zaigram u Banjaluci", dodao je prvi reket svijeta.

Đoković je nastupio u Monte Karlu, gdje ga je eliminisao Italijan Lorenco Museti, da bi kasnije turnir osvojio Andrej Rubljov, još jedan teniser čiji nastup očekujemo u Banjaluci i koji će braniti trofej osvojen prošle godine u Beogradu, kada je slavio upravo protiv Đokovića u finalu.

Imao je Đoković u Kneževini i problema sa laktom, ali njegov brat, ujedno i direktor Srpska opena, Đorđe Đoković, uvjeren je da problema u Banjaluci neće biti i da će Novak dati sve od sebe da osvoji turnir pred domaćom publikom.

"Nisam vidio da je imao nekih većih problema. To su sve neke mjere predostrožnosti. Novak je surovi profesionalac, neko ko trenira svakodnevno, ali kada imate manje mečeva u nogama, normalno je da se dese neke stvari. Novak uvijek iz svega izađe jači. Imao je nešto lošiju nedjelju u Monte Karlu, ali to su normalne stvari koje se dešavaju. Ako uzmemo u obzir sve mečeve koje igra, nemoguće je da ne dođe do nekog poraza. Dolazi pun entuzijazma u Banjaluku i sigurni smo da će dati sve da osvoji Srpska open i podigne pehar",rekao je Đorđe nedavno za MONDO.

Novak Đoković slobodan je u prvom kolu, dok će u drugom igrati protiv boljeg iz duela Luka Van Aše - Sten Vavrinka, koji je na programu u ponedjeljak. Za razliku od Đokovića, Monfis će na teren odmah na startu, a u prvom kolu protivnik će mu biti Jirži Lehečka.

Podsjetimo, Srpska open počeo je danas mečevima polufinala kvalifikacija, u kojima su viđeni neki iznenađujući rezultati.

(MONDO)