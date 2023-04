Repriza epskih finala Đoković - Vavrinka ili duel sa mladim Francuzom? Ovo je žrijeb Srpska opena, srpski duel na startu

Poznat je kostur turnira Srpska open 2023, a nakon slobodnog prvog kola, najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića u drugom očekuje bolji iz duela Sten Vavrinka - Luka Van Aše.

Spektakularna finala na Rolan Garosu 2015. i US openu godinu dana kasnije igrali su Novak Đoković i Sten Vavrinka, a oba put Švajcarac je slavio 3:1 i dolazio do trofeja na grend slemovima.

Sada bi njih dvojica mogli da se sastanu u drugom kolu Srpska opena, odlučeno je današnjim žrijebom u Banjaluci.

Novak Đoković, kao prvi nosilac turnira u gradu na Vrbasu, biće slobodan u prvom kolu, a onda će u drugom, koje je planirano za srijedu i četvrtak, zavisno od rasporeda i vremenskih prilika, igrati protiv boljeg iz dvoboja Sten Vavrinka - Luka Van Aše.

Dok je Sten Vavrinka dobro poznato ime javnosti, potencijalni rival Novaka Đokovića je i 18-godišnji Francuz Van Aše. On je trenutno najmlađi igrač među Top 100. Trenutno je 91. igrač svijeta, nedavno je osvojio čelendžer u San Remu. Prije mjesec dana bio je pobjednik čelendžera u francuskom Pou, tako da u Banjaluku dolazi u veoma dobroj formi.

"Žrijeb je nepredvidiva stvar i svašta može da se desi. Banjaluka je stavljena na tenisku mapu, turnir će prenositi 132 zemlje svijeta što je nevjerovatan broj za jedan ovakav turnir. Ukoliko dođe do tog derbija u drugom kolu, vjerujem da će sve redakcije to prenijeti. Na nama kao organizatoru je da učinimo sve što je moguće da ispoštujemo sve igrače, da se osjećaju dobro, da imaju sve što im je potrebno u Banjaluci. Na igračima je da odigraju najbolji tenis", poručio je Đorđe Đoković u izjavi za MONDO.

Većina srpskih tenisera nalazi se u gornjem dijelu kostura, u kojem je i Novak Đoković. Već u prvom kolu gledaćemo srpski derbi između Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića, a neko od njih mogao bi da bude i protivnik Đokoviću, ukoliko eliminiše prvu prepreku u Banjaluci.

"Malo mi je žao što su se svi srpski igrači 'nagurali' u gornji dio žrijeba, ali šta je tu je. Žrijeb ne može da se predvidi kako će izgledati. Nadamo se da će što veći broj domaćih tenisera dogurati do same završnice, iako je to sada malo otežano. Ali, imamo veliki broj naših igrača na turniru i možemo samo da uživamo u svjetskom tenisu", dodao je Đorđe Đoković.

Pogledajte kako izgleda kompletan žrijeb Srpska opena...

O Novakovom stanju nakon turnira u Monte Karlu, Đorđe kaže:

"Nisam vidio da je imao nekih većih problema. To su sve neke mjere predostrožnosti. Novak je surovi profesionalac, neko ko trenira svakodnevno, ali kada imate manje mečeva u nogama, normalno je da se dese neke stvari. Novak uvijek iz svega izađe jači. Imao je nešto lošiju nedjelju u Monte Karlu, ali to su normalne stvari koje se dešavaju. Ako uzmemo u obzir sve mečeve koje igra, nemoguće je da ne dođe do nekog poraza. Dolazi pun entuzijazma u Banjaluku i sigurni smo da će dati sve da osvoji Srpska open i podigne pehar", rekao je Đoković, naglasivši da se dolazak Novaka u Banjaluku očekuje najkasnije u ponedjeljak po podne.

Od ostalih srpskih tenisera vrijedi pomenuti i Miomira Kecmanovića, koji će takođe u prvom kolu biti slobodan, a u drugom ga čeka susret sa nekim od kvalifikanata. Jedini koji nije u Đokovićevom dijelu kostura je Laslo Đere, koji će za protivnika na startu imati Rusa Romana Safjulina.

Jedini bh. predstavnik Damir Džumhur protivnika u prvom kolu čeka iz kvalifikacija.

SRPSKA OPEN - 1. KOLO:

Novak Đoković - slobodan

Van Aše - Vavrinka

Lajović - Krajinović

Međedović - Barer

Kecmanović - slobodan

kvalifikant - kvalifikant

kvalifikant - Korija

Monfis - Lehečka

Grikspor - Popirin

Molčan - Danijel

Safjulin - Đere

Ćorić - slobodan

Gaske - Čekinato

Džumhur - Kvalifikant

Variljas - Gaston

Rubljov - slobodan

