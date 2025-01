"Ovo ću prvi put reći - Zvezda je blizu Top 6 Evrolige": Vlade Đurović o utakmicama odluke crveno-bijelih

Poznati srpski trener Vlade Đurović analizirao pobjedu Crvene zvezde protiv Baskonije u Evroligi

Izvor: TV Arena sport/ EPA-EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO

Dan nakon velike pobjede Crvene zvezde protiv Baskonije u Španiji, poznati srpski trener Vlade Đurović pričao je o njenom značaju. On smatra da bi trijumf u Vitoriji mogao da timu Janisa Sferopulosa "otvori" i direktan plasman u četvrtfinale plej-ofa.

"Zvezda će sada skoro dva mjeseca biti u Beogradu, a od naredne tri ako dobije dvije, oni su sigurni, posebno ako dobiju Pariz i Fenerbahče. Niko među tim gore velikim timova nema skor 2-0, a Zvezda može da ima sa njima. Isto je i sa Monakom. Zvezda je i blizu plasmanu u prvih 8, ali i prvih 6, vjeruj mi. Ovo do sada još nisam rekao, ali ako bude dobila utakmice koje su sada pred njom..."

Rekao je Đurović i zašto naglašava "Top 6".

"Zašto? Kad si u prvih 6, ne igraš plej-in. Prema tome, slobodan si prvo kolo. Ova pobjeda mnogo više znači nego što se misli", dodao je on.

Naglasio je Đurović i da je Zvezda stvorila naviku pobjeđivanja.

"Mislim da je od košarkaških zaljubljenika možda dva odsto mislilo da će Zvezda da pobijedi oba meča na španskoj turneji. To vrlo teško može bilo koja ekipa u Evropi, pa tako i Zvezda. Međutim, pobijedila je i svaka im čast. Pre svega, treneru Sferopulosu i igračima. Ovo je pokazatelj navike pobjeđivanja"

"Bio je jedan članak u novinama još kada sam ja bio trener, da je moj tim koji sam vodio imao naviku pobjeđivanja i to mi se dopalo. Vidjeli ste to Zvezdino radovanje, pružiš ruku, nema skakanja, e, to je navika pobjeđivanja. Zvezda je naučila da pobjeđuje. Ova ekipa ima već šest pobjeda u gostima, a pet kod kuće. Skoro sve teške završnice su dobili, što je fantastične. Igraju srednje, neki igrači ispod nivoa, a pobjeđuju - to je kvalitet ekipe i to je navika pobjeđivanja"

Raspored narednih utakmica Zvezde u Evroligi

Zvezda - Pariz 10. januar

Zvezda - Fenerbahče 15. januar

Zvezda - Monako 17. januar

Makabi - Zvezda 23. januar

Partizan - Zvezda 31. januar

Zvezda - ASVEL 4. februar

Alba - Zvezda 6. februar