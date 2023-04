Poznati termini prvog kola Srpska opena: Evo kada će na teren Lajović i Krajinović

Danas su na programu polufinalni mečevi kvalifikacija, a već sutra startuje glavni žrijeb Srpska opena.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Srpski derbi prvog kola Srpska opena u Banjaluci između Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića biće odigran na centralnom terenu u ponedjeljak, ali tačna satnica zavisiće od vremenskih prilika i dva meča koji su na programu ranije na istom terenu.

U 11 časova prvi će igrati Talon Grikspor i Aleksej Popirin, nakon njih Novak Đoković saznaće s kim će se sastati u drugom kolu s obzirom da igraju Luka Van Aše i Sten Vavrinka, a tek poslije njih banjalučka publika na djelu će vidjeti Lajovića i Krajinovića.

Na istom terenu u poslijepodnevnim časovima Hamad Međedović odmjeriće snage sa Barerom.

Poznat je takođe i raspored mečeva na "Grandstand" terenu, dok će mečevi biti odigrani i na terenu 1.

CENTRALNI TEREN - 11.00 ČASOVA

[5] Talon Grikspor (HOL) vs Aleksej Popirin (AUS)

L. Van Aše (FRA) vs S. Vavrinka (ŠVA)

D. Lajović (SRB) vs F. Krajinović (SRB)

Ne prije 15.00 časova

[WC] H. Međedović (SRB) vs [8] G. Barer (FRA)

GRANDSTAND - 11.00 ČASOVA

Kvalifikant - Kvalifikant - F. Maestreli (ITA) vs [6] E. Imer (ŠVE)

Kvalifikant - Kvalifikant - [1] R. Albot (MOL) vs D. Kuzmanov (BUL)

A. Molčan (SVK) vs T. Danijel (JAP)

Kvalifikant/srećni dobitnik vs R. Galovej (SAD) / M. Rejes-Varela (MEK)

TEREN 1 - 11.00 ČASOVA

Kvalifikant - Kvalifikant - [4] F. Marošan (MAĐ) ili [Kvalifikanti/srećni dobitnik] A. Šelbaih (JOR) vs [5] L. Klajn (SVK)

Kvalifikant - Kvalifikant - [3] L. Broudi (VB) vs [WC] D. Prizmić (HRV)

[4] N. Barijentos (KOL) / A. Behar (URU) vs A. Goranson (ŠVE) / B. Meklain (JAP)

(MONDO)