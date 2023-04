Veliki duel je zakazan - Sten je stigao u Banjaluku, čeka se Nole! (FOTO, VIDEO)

Stanislas Vavrinka stigao u Banjaluku, gdje ćemo vjerovatno gledati novi veliki duel sa Novakom Đokovićem.

Izvor: MONDO/Twitter/Saša Ćejić

Rim, Madrid, Melburn, Monte Karlo, samo su neki od gradova u kojima smo gledali duele Novaka Đokovića i Stena Vavrinke, a svi još pamte finala Rolan Garosa i US opena u Parizu i Njujorku, koja je 2015 i 2016. dobio švajcarski teniser.

Pobjeđivao je Novak Švajcarca nakon toga, a novu priliku za dodatni „revanš“ trebao bi da ima u Banjaluci, pošto je žrijeb htio da spoji dvojicu velikih rivala u drugom kolu Srpska opena.

Vavrinka će doduše tek morati da izbori duel sa Đokovićem, pošto će u prvom kolu igrati protiv Luke Van Ašea, ali se očekuje da prođe mladog Francuza i zakaže novi duel sa najboljim teniserom svijeta.

Derbi je praktično zakazan, a stižu i učesnici.

Sten Vavrinka doputovao je u subotu u Banjaluku, a nakon što je sletio na banjalučki aerodrom smjestio se u hotelu, gdje je i većina učesnika Srpska opena.

Sten Vavrinka u Banjaluci Izvor: Youtube/RTRS

Novak Đoković trebao bi najkasnije do ponedjeljka poslijepodne stigne u Banjaluku, a prema riječima njegovog brata, Đorđa Đokovića, iako smo vidjeli da je bilo određenih problema sa laktom u Monte Karlu, on se osjeća dobro.

"Nisam vidio da je imao nekih većih problema. To su sve neke mjere predostrožnosti. Novak je surovi profesionalac, neko ko trenira svakodnevno, ali kada imate manje mečeva u nogama, normalno je da se dese neke stvari. Novak uvijek iz svega izađe jači. Imao je nešto lošiju nedjelju u Monte Karlu, ali to su normalne stvari koje se dešavaju. Ako uzmemo u obzir sve mečeve koje igra, nemoguće je da ne dođe do nekog poraza. Dolazi pun entuzijazma u Banjaluku i sigurni smo da će dati sve da osvoji Srpska open i podigne pehar", rekao je Đorđe Đoković za MONDO.

U subotu smo saznali i parove prvog kola, a zanimljivo je da ćemo osim duela Đokovića i Vavrinke u prvom kolu gledati i srpski duel između Filipa Krajinovića i Dušana Lajovića.