Lajović priznao da je unaprijed razmišljao o Novaku: Igram, a već sam na sutrašnjem meču!

"Bio sam u nekoj svojoj realnosti", rekao je Dušan Lajović nakon pobjede nad Gregoa Barerom kojom je zakazao duel sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Dušan Lajović sa ubjedljivih 6:3, 6:0 savladao Francuza Gregoa Barera, ali je imao određenih problema u prvom setu.

Praktično pola seta trajala je velika borba Lajovića sa protivnikom, ali i svojim problemima o kojima je govorio na konferenciji za novinare.

"Bio sam malo anksiozan više nego inače, danas sam bio u nekoj svojoj realnosti. Već sam igrao sutrašnji meč, analizirao sam svoje udarce, a to nije dobro. Morao sam da se fokusiram i da radim ono što treba da radim, jer su u pitanju drugačiji protivnici. To sam uradio u drugom setu, ali moram ubuduće da izbjegnem to“, rekao je Lajović dodajući da je morao da se vrati u meč sa Barerom.

"Pripremao sam svoj meč sa Novakom. Prije turnira kad treniraš i onda kada izvuku žrijeb ti treniraš i spremaš se za njega. Tako je slično bilo i sada, ali moraš da se usredotočiš na trenutnog protivnika s kojim igraš“, rekao je Lajović.

Kada je riješio taj "detalj" Lajović je vezao devet osvojenih gemova, a u jednom trenutku vezao je i 24 poena.

"Stvarno? To je stvarno.... ne znam da li mi se ikad to dogodilo. U drugom setu sam uspio da radim prave stvari, ono što sam planirao. I onda kada on nije vidio rješenja pokušao je da ide na sve ili ništa, pa je dosta i promašivao pa je to kumovalo i toj statistici“, ocijenio je Lajović.