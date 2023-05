"BOLI ME SVE ŠTO SE DEŠAVA NA KOSOVU!" Novak otvorio dušu: Postoji mnogo razloga zašto sam to napisao, opet bih isto!

19 : 23 KRAJ Konferencija je završena.

19 : 20 NIKO ME NIJE KONTAKTIRAO Za kraj konferencije Novak je upitan i da li ga je neko iz organizacije Rolan Garosa kontaktirao. "Nije niko, nadam se da neće."

19 : 20 DA LI VAS ČUDI? Pitali su Novaka i šta misli o tome što ga najviše napadaju na društvenim mrežama." "Da li vas to čudi. Da je drugačije, onda bi me čudilo. Znaš šta je rekao Kobi Brajant? Odličan je problem kada te neko mrzi, jer se ne mrze dobri, već najbolji. Ne mrzim nikoga, ne gajim takve emocije. Mržnja je negativna emocija i ako je neko ima prema meni, to govori više o toj osobi. Ne mislim da sam zaslužio da me neko mrzi. Ne bih promenio ništa, radio sam ono šta sam mislio u trenutku. Bio sam uvek autentičan i svoj, uvek bih izabrao da budem svoj, nego da idem uz dlaku sistema. To je ono što najviše boli."

19 : 18 NOVAK O BAHARU Novak je pričao o novom treneru Zvezde Baraku Baharu koji je rekao da je došao jer je "obećan meč sa Đokovićem" "Niko iz Zvezde me nije kontaktirao. Šalu na stranu, želim mu dobrodošlicu, uspeh za srpski klupski fudbal, imamo predstavnika u Ligi šampiona, to je uzrok svega. Dobri rezultati u fudbalu. Zaslužili smo, drago mi je da je Zvezda u toj poziciji treći put u poslednjim godinama. Bahara nisam upoznao, iammo zajedničkog prijatelja koji mi je poslao sliku iz Tela Aviva. Već sam tada znao, iako nije bilo zvanično. Želim mu sve najbolje, njemu i ekipi, da prođu bar grupnu fazu."

19 : 15 KOSOVO JE NAŠE OGNJIŠTE "Ima mnogo razloga zašto sam to napisao na kameri Kosovo je naše ognjište, uporište, tamo su se događale velike bitke, upravo to je istina."

19 : 14 O KOSOVU Posle pobede Novak je imao poruku za Kosovo "Mislim da sam rekao sve tom porukom, nisam političar, nemam nameru da ulazim u političke debate. Jako me boli kada vidim šta se događa na Kosovu. Naši ljudi su proterani iz opština. Najmanje što sma mogao da uradim je ovo. Osećam odgovornost kao javna ličnost. Nezavisno od oblasti u kojoj se nalazim. Kao i sin čoveka koji je rođen na Kosovu, osećam dodatnu odgovornost da iskažem poruku podrške našem narodu. Mnogi ne znaju šta budućnost donosi za Kosovo i srpski narod. Vrlo je bitno da pokažemo slogu i podršku i u ovakvim situacijama. Ne znam šta će biti. Čujem da je bilo dosta primedbi na društvenim mrežama od stranih novinara. Da li će me kazniti ili nešto slično, ali nemam nikakve zadrške, ponovio bih to isto. Protiv sam ratova, nasilja, konflikata bilo koje vrste i to sam uvek iskazivao u javnosti. Ova situacija je presedan u internacionalnom pravu i po povelji Ujedinjenih nacija."

19 : 11 "MOGU LI O TOME NA VIMBLDONU" Novaka su pitali i da li se seća finala Vimbldona iz 2013. godine kada je izgubio od Endija Mareja. "Mogu li na to pitanje da odgovorim na Vimbldonu? Šalim se, šalim se". "Nije bio sjajan rezultat za mene, bolno je izgubiti finale Vimbldona, srećan sam zbog Endija, zaslužio je, radio je naporno za taj pehar. Bila je to velika pobeda i za Britaniju, drago mi je bilo za njega, jer se dugo poznajemo. Naravno, nije mi bio lep osećaj što sam izgubio, mogao sam samo da mu čestitam, bio je to savršen scenario za njega da slavi na Centralnom terenu."

19 : 09 PRISTUP I POHVALE KOVAČEVIĆU Upitan je Novak i o pristupu meču protiv tenisera kakav je Kovačević. "Svaka mu čast, igrao je dobro, posebno u drugom delu trećeg seta, naterao me da radim za pobedu. Dobar je momak, treniramo zajedno. Pričamo isti jezik, upoznao sam mu porodicu, ima srpske korene. Ima igru i može daleko da dogura, od dosta stvari zavisi koliko daleko. Prijatno me je iznenadio njegov nivo, jer nije igrao toliko na šljaci. Rekao je da je trenirao u Srbiji do 10. godine, radio je na šljaci, pa se preselio u Ameriku i igrao na tvrdoj podlozi. Čestitam mu na borbenom duhu. Uvek želim da dominiram na terenu, bez obziran a protivnika, ponekad deluje, ponekad ne. Imao sam kontrolu i većem delu meča, izgubio sam servis, pa se malo zakomplikovalo. Ostao sam miran, završio taj-brejk kako sam hteo. Zadovoljan sam, mada znam da mogu još bolje".

19 : 07 NOVAK SE SETIO JUNIORSKIH DANA Novak je debitovao na grend slemovima kao junior baš na Rolan Garosu 2003. godine.



"Sećam se toga, hvala što pitate o juniorima, važno je da i oni dobijaju pažnju za rad. Svi smo igrali na tom nivou, neki manje, neki više. Ja sam se kvalifikovao tada, izgubio sam od Himena Travera, ako me sećanje dobro služi. On je trener Bautiste Aguta sada. Pravi životni krug, Vavrinka je osvojio tada, pa i kao senior. I za juniore i za seniore je to najvažniji turnir, svi žele da se pokažu najbolje na tom nivou, da se dokažu i sponzorima i trenerima, zaista važni turniri, gledaju vas svi, nadate se da će neko da vam priđe i da vam pomogne", počeo je Novak.

19 : 04 NOVAK JE STIGAO Đoković je došao na konferenciju za medije.

19 : 00 USKORO POČETAK Očekuje se da će Novak doći na konferenciju vrlo brzo.

18 : 50 POMERANJE Novakova konferencija pomerena je već nekoliko puta do sada. Prošao je pored dela za novinare, javio se srpskim medijima i otišao na drugu stranu. Čeka se njegovo pojavljivanje.

18 : 48 PORUKA ZA KOSOVO Posle meča Novak je na kameri napisao poruku "Kosovo je srce Srbije. Stop nasilju". Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

18 : 45 SIGURNA POBEDA Đoković je rutinski ostvario pobedu na startu Rolan Garosa, savladao je Aleksandra Kovačevića sa 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).