NOVAK ĐOKOVIĆ POBJESNIO - POGLEDAJ KOLIKO GRIJEŠIŠ! Nole otišao do sudije, da li tehnologija uopšte radi!?

Novak Đoković ušao u raspravu sa sudijom tokom meča prvog kola. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa, Nemanje Stanojčića/

Izvor: Profimedia

Novaka Đokovića je u meču prvog kola Rolan Garosa protiv Aleksandra Kovačevića veoma iznervirala jedna situacija koja se ponavljala nekoliko puta. Sudija je vjerovatno dvocifreni broj puta viknuo "Nec", a Novak je usred trećeg seta ljutito reagovao i htio da mu pokaže da nije u pravu.

Nole je prišao mreži i rukom pokazao sudiji koliko je loptica bila iznad mreže i da nije bila dobra odluka. S obzirom na to da sudija ima "asistenta" i u tehnologiji, koja sama signalizuje kada lopta dodirne mrežu, moguće da je tehnika zakazala, ali u svakom slučaju greške su veoma iritirale Nolea.

Do te mjere je bio ljut da je došao do arbitra i da je tražio da mu sam pokaže kako i koliko griješi. Srećom, sve to događalo se pri mirnom vođstvu srpskog tenisera na stadionu "Filip Šatrije", na kojem je u tim trenucima vodio 6:3, 6:2, 2:0 i mirno išao ka pobjedi. Pogledajte taj momenat: