ĐOKOVIĆU SU ZBOG OVOG POTEZA SVI APLAUDIRALI! Prekinuo trening, proradio očinski instikt

Novak Đoković još jednom je pokazao da ima veliko srce jer je prekinuo trening kada je video da je jednom dečaku na tribinama pozlilo.

Nedavna istraživanja pokazuju da je Novak Đoković teniser koji trpi najveći broj uvreda na društvenim mrežama, ali to je uglavnom zbog toga što se u javnosti ističu samo negativne stvari koje se tiču njega. One pozitivne, često se guraju pod tepih, tako da bi što više ljudi trebalo da vidi šta je to Nole uradio uoči početka Rolan Garosa i čime je to kupio navijače koji su nekoliko minuta aplaudirali zbog njegovog divnog gesta.