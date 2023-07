OZBILJAN ŠAMAR SRPSKOM VATERPOLU! Grčka "potopila" Srbiju, igraće za bronzu

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je u polufinalu Svjetskog prvenstva u Fukuoki i boriće se za bronzu protiv Mađarske ili Španije.

Izvor: RTS/Screenshot

Vaterpolo reprezentacija Srbije ostala je bez snage i doživjela je pravu rezultatsku katastrofu protiv Grčke u polufinalu Svjetskog prvenstva u Fukuoki. Kao nikada u istoriji, Grčka je nadigrala Srbiju 13:7 (3:2, 3:0, 3:3, 4:2) i plasirala se u borbu za zlato, dok "delfinima" ostaje nada da će u subotu pobijediti Mađarsku ili Španiju za više nego vrijednu bronzu.

Srbija je sa sedam debitanata u timu napravila iznenađenje jer je u četvrtfinalu izbacila Italiju, međutim izgleda da je taj meč uzeo danak protiv Grčke pošto su vaterpolisti Srbije bili bez snage, ali i koncentracije. Iako su poveli golom Jakšića, nakon toga su počeli veliki problemi u napadu, pa tako sve do sredine treće dionice "delfini" nisu postigli pogodak. Kada su to konačno uspjeli, Grčka je imala već pet golova prednosti i tu prednost je održavala, odnosno uvećala do kraja susreta.

Srbija se veoma mučila u realizaciji "igrača više", tek sedmu takvu su pretvorili u gol, što nam nije bio manir do sada u japanskoj Fukuoki. S druge strane, Grci su bili vrlo precizni.