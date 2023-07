Dejan Savić je plakao, a on ostao tu! Branislav Mitrović je ponovo postao heroj Srbije - div od koga ne vide gol!

Novi tim Srbije ušao je u polufinale Svjetskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

U ljeto 2021, poslije povratka sa Olimpijskih igara u Tokiju, tadašnji selektor Srbije Dejan Savić plakao je na aerodromu dok su igrači oko njega pjevali "A, sad adio". Znali su svi da je to posljednji zajednički povratak najtrofejnijeg tima u istoriji srpskog sporta, dvostrukog olimpijskog šampiona, krcatog asova kakvi će se teško ponoviti i sa kojima ne bi trebalo porediti bilo koji novi tim.

Kraj Savića je u tim trenucima sjedio golman Branislav Mitrović, takođe član zlatne generacije i takođe dvostruki olimpijski prvak. Zbog njegove energije i velikog motiva da nastavi, kasnije te godine nije se oprostila zlatna "sedmorka" srpskog vaterpola, već je ostala "šestorka", zato što je Bane poručio Saviću da će ostati tu. I ostao je tu i kada je došao novi selektor Uroš Stevanovć i kada je drastično promijenjen nacinalni tim i u utorak je ponovo pokazao klasu, odbranivši odlučujući penal u petoj seriji protiv Italije, omogućivši Strahinji Rašoviću "meč loptu" za četvrtfinale, koju je srpski golgeter i iskoristio. I "ovjerio" pobjedu za koju je veliki Andrija Prlainović rekao da je jedna od najvećih u istoriji srpskog vaterpola.

Branislav Mitrović tako je ponovo stupio u prvi plan, mada je ostao uobičajeno skroman. Ko zna koliko puta je spasavao srpski tim od davne 2012, kada je zaplivao pred golom Srbije i tu ostao duže od decenije. I na Olimpijskim igrama u Tokiju upravo Prlainović mu je zahvaljivao za odbrane protiv Španije, a Bane je i tada ostao skroman i usmjeravao pažnju ka drugima. Kao što ni u utorak protiv Italije visoki Novosađanin nije slavio, već je smirivao mlađe saigrače i upozoravao da bi trebalo da sačuvaju koncentraciju. Uostalom, sve je on to prošao i to nekoliko puta, bio je i najbolji golman Svjetskog prvenstva u Kazanju, a Italijanima je "spuštao rampu" u četvrtfinalu Tokija, kada je selektor Alesandro Kampanja takođe govorio o "fantastičnom" srpskom čuvaru mreže.

Sa rasponom ruku od 218 centimetara, Mitrović je svojom spretnošću i pojavom još jednom učinio da gol izgleda premali rivalima i pokazao je kako to radi jedan od najboljih golmana u istoriji.

Vidi opis Dejan Savić je plakao, a on ostao tu! Branislav Mitrović je ponovo postao heroj Srbije - div od koga ne vide gol! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Slobodan Sandic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Kada pred njim počnu da nabrajaju medalje koje je osvojio (olimpijska zlata, četiri titule prvaka Evrope, svjetsku titulu...), Mitrović kaže da "nije važna brojka, nego ono šta je iza njih, šta je ostavljeno i kroz rezultate ali i druge stvari vezanih za snagu sporta i ličnosti". Sa 38 godina, sa velikom karijerom i životnom pričom opisanoj i u njegovoj knjizi, Mitrović je i dalje pun energije i motiva da i sa novim, mladim timom Srbije pravi velike stvari. I da kao i do sada bude oslonac reprezentacije.