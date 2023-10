Izjava Šarapove podigla buru: Da li iko od njih zna gdje je ona sad igrala?

Marija Šarapova iznijela je interesantan stav u vezi tenisa i Amerke.

Izvor: Profimedia

Marija Šarapova je u penziji, posvetila se porodičnom životu, ima ćerku, ali se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje u javnosti. Dolazi na mečeve, na razne događaje, a daje i neke zanimljive intervjue. Tako je i sada pronašla način da "pecne" Amerikance.

Između redova je rekla da ljude u Americi tenis zanima samo kada se igra u tom dijelu svijeta, kao što je bio slučaj na US openu i dala je interesantan primjer. "Koko Gof je osvojila prvu grend slem titulu u Njujorku. Publika, kultura, sport, moda, svi su bili tu, na jednom mjestu. Tri sedmice kasnije, koliko njih zna da je igrala na turniru u Pekingu?", rekla je Marija za "Blumberg".

Smatra da je marketing jedan od najvećih problema tenisa. "Koko je došla do polufinala, izgubila je, ali sam uvjerena da 99 odsto publike sa US opena nema pojma gdje je sljedeće igrala. To je jedan od problema", zaključila je Šarapova.